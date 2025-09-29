Balıkesir'de ''Günaydın Çorbası'' öğrencilerin yüreğini ısıtıyor

  1. Anasayfa
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı “Günaydın Çorbası” projesi öğrencilerin yoğun ilgisi sayesinde bu yıl da devam ediyor. Hafta içi her gün iki ayrı noktada sabah 07.00 itibarıyla dağıtımı yapılan sıcak çorbalar öğrencilerin içini ısıtıyor.

Kent yoksulluğuyla mücadele etmek için halkçı projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin “Günaydın Çorbası” ikramı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla yeniden öğrencilerin hizmetine sunuldu. Sabahları öğrencilerin daha zinde ve sağlıklı bir şekilde okula gitmelerini sağlamak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hafta içi her sabah saat 07.00 itibarıyla Kurtdereli Spor Salonu ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü Durağı yanında yaklaşık 2 bin kişilik “Günaydın Çorbası” ikramı yapılıyor.

ÖĞRENCİLERDEN HİZMETE TAM NOT

Öğrencilerin güne sağlıklı bir şekilde başlamaları için “Günaydın Çorbası” ikramını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin bu hizmeti, öğrencilerden tam not aldı. Sıcak çorbalarını alan öğrenciler, “Sabahları gelip burada sıcak çorbayla güne başlıyoruz. Okula giderken kahvaltı yapmadığımız zaman belediyenin çorba ikramı sayesinde okula aç gitmiyoruz. Bu çalışmayı gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ederiz.” sözleriyle memnuniyetlerini ifade ettiler.

“GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL BİR HİZMET”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sıcak çorba ikramı hizmetine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Eski Kuyumcular Mahalle Muhtarı Ali Birol Küçükoğlu, “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz. Bu çorba dağıtımı geçen sene de yapıldı, bu sene de devam ediyor. Herkes son bir aydır bu hizmetin yeniden başlamasını bekliyordu. Okulların açılmasıyla birlikte “Günaydın Çorbası” ikramları da başladı. Öğrenciler her sabah sıcak çorbalarını içiyorlar. Gerçekten çok güzel bir hizmet. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

