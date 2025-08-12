Balıkesir’de Naci Görür deprem gerçeğini anlatacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyinin koordinatörlüğünde, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26.yılında anma programı düzenlenecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Balıkesir Kent Konseyinin koordinatörlüğünde, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 26.yılında hayatını kaybedenler, çeşitli programlarla anılacak. Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde yaşamını yitirenler için 15 Ağustos’ta saat:14.00’te Zağnos Paşa Cami’nde Cuma namazı öncesi mevlid-i şerif okutulacak ve ardından lokma dağıtılacak. Ardından saat 15.00’te Avlu Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında depremin izlerinin yer aldığı fotoğraf sergisi ziyarete açılacak. Programlar kapsamında deprem gerçeğine dikkat çekmek ve alınması gereken önlemler hakkında Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, konferans verecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi Fatih Salonu’nda düzenlenecek konferansta kentsel dönüşüm, depreme dirençli kentler oluşturma konularına dikkat çekilecek.