Balıkesir'de Yakın Çözüm Sahada, Vatandaşın Yanında

Balıkesir’de etkili olan sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm ekipleri sahada görev yapıyor. 20 ilçenin tümünde aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşen ekipler, talepleri yerinde dinleyerek sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretiyor.

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kurduğu Yakın Çözüm Merkezi, 20 ilçenin tümünde gidilmedik mahalle bırakmıyor. Son olarak Balıkesir genelinde aşırı yağışların etkili olduğu bölgelere çıkarma yapan Yakın Çözüm Saha Ekibi, vatandaşlarla birebir temas kurarak mahallelerde incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda başta deprem bölgesi Sındırgı olmak üzere tüm ilçelerde ziyaretler gerçekleştiren ekipler ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARLA BİREBİR TEMAS KURULUYOR

Yakın Çözüm Saha Ekipleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yağışlardan etkilenen noktalarda ziyaretler gerçekleştiriyor. Halkın taleplerini yerinde dinleyip mevcut süreçle ilgili değerlendirmeleri yapan saha ekipleri, gelen talepleri ilgili birimlere iletiyor. Başkan Akın’ın talimatıyla 12 personelden oluşan dört ekiple yağış bölgelerine çıkarma yapan Yakın Çözüm Saha Ekipleri, her mahallenin adeta röntgenini çıkarıyor.

444 40 10 YAKIN ÇÖZÜM MERKEZİ YANINIZDA

Balıkesir genelinde vatandaşların her türlü talep, istek, şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi 7/24 halka hizmet veriyor. “Size en yakın Ahmet Akın” mottosuyla vatandaşının daima yanında olan Başkan Akın’ın Yakın Çözüm ekipleri, Balıkesir’de yaşayan hiçbir vatandaşı yalnız bırakmıyor.