  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir'de Yakın Çözüm Sahada, Vatandaşın Yanında

Balıkesir'de Yakın Çözüm Sahada, Vatandaşın Yanında

Balıkesir'de Yakın Çözüm Sahada, Vatandaşın Yanında
Güncelleme:

Balıkesir’de etkili olan sağanak yağışın günlük yaşamı olumsuz etkilememesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yakın Çözüm ekipleri sahada görev yapıyor. 20 ilçenin tümünde aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde vatandaşlarla birebir görüşen ekipler, talepleri yerinde dinleyerek sorunlara hızlı ve etkin çözümler üretiyor.

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimseyen ve vatandaşların ihtiyaçlarına uygun projeler üreten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kurduğu Yakın Çözüm Merkezi, 20 ilçenin tümünde gidilmedik mahalle bırakmıyor. Son olarak Balıkesir genelinde aşırı yağışların etkili olduğu bölgelere çıkarma yapan Yakın Çözüm Saha Ekibi, vatandaşlarla birebir temas kurarak mahallelerde incelemelerde bulunuyor. Bu kapsamda başta deprem bölgesi Sındırgı olmak üzere tüm ilçelerde ziyaretler gerçekleştiren ekipler ilgili birimlerle koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor.

VATANDAŞLARLA BİREBİR TEMAS KURULUYOR

Yakın Çözüm Saha Ekipleri, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yağışlardan etkilenen noktalarda ziyaretler gerçekleştiriyor. Halkın taleplerini yerinde dinleyip mevcut süreçle ilgili değerlendirmeleri yapan saha ekipleri, gelen talepleri ilgili birimlere iletiyor. Başkan Akın’ın talimatıyla 12 personelden oluşan dört ekiple yağış bölgelerine çıkarma yapan Yakın Çözüm Saha Ekipleri, her mahallenin adeta röntgenini çıkarıyor.

444 40 10 YAKIN ÇÖZÜM MERKEZİ YANINIZDA

Balıkesir genelinde vatandaşların her türlü talep, istek, şikâyet ve önerilerini iletebilecekleri 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi 7/24 halka hizmet veriyor. “Size en yakın Ahmet Akın” mottosuyla vatandaşının daima yanında olan Başkan Akın’ın Yakın Çözüm ekipleri, Balıkesir’de yaşayan hiçbir vatandaşı yalnız bırakmıyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Altın ve gümüş zirveden sert düştü, İslam Memiş yatırımcıları tarih vererek uyardı!
Kuraklığın vurduğu ilimizde 88 yılın yağış rekoru kırıldı!
Kuraklığın vurduğu ilimizde 88 yılın yağış rekoru kırıldı!
Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi
Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi
Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi!
Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi!
TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı!
TOGG'un 0 faizli finansman kampanyası güncellendi, Seyhan rengi satışa çıktı!
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Sağanak yağışların ve selin vurduğu ilimizde mezarlar çöktü, aileler isyan etti!
Sağanak yağışların ve selin vurduğu ilimizde mezarlar çöktü, aileler isyan etti!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek!
Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek!
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşin uzmanı uyardı: Aracınıza biner binmez marşa sakın basmayın! İşin uzmanı uyardı: Aracınıza biner binmez marşa sakın basmayın! Erdoğan'dan 100 milyar TL'lik kredi paketi müjdesi Erdoğan'dan 100 milyar TL'lik kredi paketi müjdesi Gözü dönmüş doktor, eşini defalarca bıçaklayıp intihara kalkıştı! Gözü dönmüş doktor, eşini defalarca bıçaklayıp intihara kalkıştı! Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor! Hem tarih hem rakam verildi Sigara fiyatlarına büyük zam geliyor! Hem tarih hem rakam verildi Epstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurdu Epstein belgeleri ortalığa saçıldı; ''Türk çocuğa işkence'' iddiası kan dondurdu Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Epstein iğrençliğine adı karışan Türklerin isimler açıklansın! Kuraklığın vurduğu ilimizde 88 yılın yağış rekoru kırıldı! Kuraklığın vurduğu ilimizde 88 yılın yağış rekoru kırıldı! Sağanak yağışların ve selin vurduğu ilimizde mezarlar çöktü, aileler isyan etti! Sağanak yağışların ve selin vurduğu ilimizde mezarlar çöktü, aileler isyan etti! Ünlü spor yazarından olay iddia: Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Ünlü spor yazarından olay iddia: Lionel Messi Türkiye'ye geliyor! Balkondan atlamak isteyen kadını eşi de kurtaramadı! Tartıştığı eşinin ellerinden kayıp düştü! Balkondan atlamak isteyen kadını eşi de kurtaramadı! Tartıştığı eşinin ellerinden kayıp düştü!
Armağan Çağlayan'ın ''cami adabı'' eleştirisi olay oldu Armağan Çağlayan'ın ''cami adabı'' eleştirisi olay oldu Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi! Altın ve gümüşteki düşüşler sürerken İslam Memiş ''silkeleyecekler'' dedi! Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi Elektrikli araçta başlayan yangın otoparkı sardı! Site tahliye edildi Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Parkta 4 çocuğun yaptıkları isyan ettirdi! Neden çocuklar, neden ? Aldığı sıfır kamyonet hatalı çıkınca böyle intikam aldı! Gören şaşkına döndü Aldığı sıfır kamyonet hatalı çıkınca böyle intikam aldı! Gören şaşkına döndü Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi Zincirleme kaza anı kamerada... Kaza işte böyle geliyorum dedi İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Fırtına, yağmur ve kar geri döndü... Hava yeniden buz kesecek! Sokak ortasındaki ''mevlit'' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Sokak ortasındaki ''mevlit'' cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi! Milli Eğitim Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatili için kararını verdi!