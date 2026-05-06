Balıkesir’in eşsiz sahilleri yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahillerdeki yaz hazırlıklarını sürdürüyor. Halkın ihtiyaçlarına uygun sosyal donatı alanlarını artıran ekipler, plaj düzenlemelerinden kent mobilyası üretimine kadar birçok alanda titiz çalışmalar gerçekleştiriyor.

Türkiye’nin turizmde öne çıkan şehirlerinden biri olan Balıkesir’de eşsiz sahiller yaz sezonuna hazırlanıyor. Şehrin turizm potansiyelini artırmak için sürdürülebilir projeleri hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde yaz sezonu öncesi sahillerde kapsamlı bir çalışma başladı. Büyükşehir ekipleri; kum eleme, iskele kurulumları, sahil temizliği, çapalama çalışmaları ile birlikte duş ve soyunma kabinlerinin kurulumunu gerçekleştirerek bölge halkının ve tatilcilerin konforunu artırmayı hedefliyor.

ENGELSİZ VE TEMİZ SAHİLLER İÇİN YOĞUN MESAİ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Körfez Bölgesi ve Güney Marmara’daki sorumluluk alanlarında sahillerdeki bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bölge halkının, yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz bir yaz geçirmesi için tüm imkânları seferber eden ekipler, plajlarda eskiyen duş ve soyunma kabinlerini yeniliyor. Özel gereksinimli vatandaşların güvenle denize girebilmesi için engelli rampalarının bakım ve montajını gerçekleştiren ekipler, yürüyüş yollarına da erişimi kolaylaştırmak adına yönlendirme levhalarının montajını gerçekleştiriyor. Tatil sezonunda yüz binlerce turisti ağırlayan kıyı şeritlerinde çöp konteynerlerinin sayısı artırılırken, bisiklet yolları da yenilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra kepçeyle tarama faaliyetleri kapsamında kum eleme makinesi sayesinde plajlardaki kumları da tertemiz hale getirdi.

VATANDAŞLARDAN TAM NOT

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sahillerde gerçekleştirdiği çalışmalardan memnun olduğunu söyleyen Barbaros İnan, “Turizm sezonu öncesi yoğun bir çalışma başlatıldı. Böyle bir çalışmanın olması da vatandaşlar için oldukça iyi. Bu hizmetlerden, yaptığı çalışmalardan dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın’a çok teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Onun her zaman yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Turizm sezonu öncesi gerçekleştirilen hizmetlerden çok memnun kaldığını söyleyen Zehra Cihan, “Sahillerimizin güzel ve temiz olması, çimlerin biçiliyor olması çok güzel bir şey. Belediyenin detaylı olarak yaptığı bu çalışmalardan çok memnunuz. Ahmet Başkan’a teşekkür ediyor, şehrimizi güzelleştirmek adına yapılan bütün çalışmaların devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu.