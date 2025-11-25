Bandırma Belediyesi'nden 25 Kasım'da anlamlı farkındalık

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü kapsamında belediye çalışanlarıyla birlikte güçlü bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcıları Niyazi Yeloğlu, Cemal Adıgüzel, İsmail Ay, Meclis Üyesi Sami Türkmen ve personelle bir araya gelen Mirza, tüm ekiple birlikte kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla sembolik yakalıklar taktı.

2025 yılı içerisinde yaşam hakları ellerinden alınan 407 kadın, Bandırma Belediyesi tarafından isimleriyle anıldı. Başkan Mirza, bu anmanın sadece bir hatırlatma değil, aynı zamanda bu kayıpların görünür kılınması için topluma verilen önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

Mirza, yaptığı açıklamada;

“Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, toplum olarak hepimizin sorumluluğudur. Bugün yaşam hakları elinden alınan 407 kadının adını anarak, seslerini duyurmayı ve bu acı tablonun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne sermeyi amaçladık” ifadelerini kullandı.