Bandırma Belediyesi'nden kaldırım işgali denetimi

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, kent genelinde yürütülen kaldırım işgali denetimlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mirza, uzun süredir esnafa yapılan uyarılara rağmen gerekli düzenlemelerin yerine getirilmemesi ve vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler nedeniyle zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklaştırdığını belirtti.

Belediyenin “esnaf dostu bir yönetim” anlayışını sürdürdüğünü vurgulayan Mirza, buna rağmen yaya kaldırımlarının temel kullanım hakkının vatandaşlara ait olduğunun altını çizdi. Başkan Mirza, “Kaldırımlar üzerindeki engelleri kaldırdık ve kaldırmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Mirza, esnafların uygun ve makul taleplerinin karşılandığını ancak önceliğin her zaman vatandaşların güvenli ve rahat bir şekilde yürüyebilmesi olduğunu belirterek şu çağrıyı yaptı:

“Esnaflarımızdan, belediyemizin izin verdiği çizgilerin dışına çıkmamalarını rica ediyoruz. Bandırma hepimizin; kentimizi hep birlikte korumalı ve mutlu insanların yaşadığı bir kent haline dönüştürmeliyiz.”

Bandırma Belediyesi’nin denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.