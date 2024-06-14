Bandırma Kurban Bayramı’na Hazır

Bandırma Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bandırma Belediye Başkanı Sn. Dursun Mirza bayram süresince gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, vatandaşların bayramı rahat ve sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini ifade etti.

Belediye tarafından belirlenen kurban satış ve kesim yerleri, hijyen ve güvenlik standartlarına uygun hale getirildi. Bayram öncesi tüm Bandırma her zaman olduğu gibi cadde cadde, sokak sokak temizlendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir kurbanlıklar temin edebilmeleri için denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Bayram süresince oluşabilecek yoğunluğa karşı temizlik ekipleri de hazır bekletiliyor. Kesim yerlerinde düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılacak.

Ziraat Bahçesi yenilenen hali ile ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bayram’da aileler pikniklerini yemyeşil alanda güven içinde yapabilecekler.

Trafikte güvenliği sağlamak amacı ile yapılan kasisler ve asfalt çalışmaları ile sürücüler için önlemler alındı.

Olası şerit kazalarını önlemek için bayram öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığı ve Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışmaları ile ana caddelerdeki yol şeritleri boyandı.

Şehir Mezarlığı’nda düzenli yapılan temizlik, ot biçme ve ilaçlama çalışmaları ile hemşehrilerimiz ölmüş yakınlarını gönül rahatlığı ile ziyaret edebilecekler. Larvasit ve uçkun ilaçlama çalışmaları her zaman olduğu gibi bayramda da devam edecek.

Bandırma Belediyesi olarak, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyoruz.