Bandırma'da Ortak Afet Koordinasyon Merkezi için ilk adım atıldı

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile iş birliği içerisinde hayata geçirilecek olan Ortak Afet Koordinasyon Merkezi projesi kapsamında teknik ekibiyle birlikte saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Afetlere karşı hazırlıklı, dayanıklı ve hızlı müdahale edebilen bir Bandırma hedefiyle yola çıktıklarını vurgulayan Başkan Mirza, proje hakkında şu açıklamada bulundu:

“Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ile iş birliği içerisinde hayata geçireceğimiz Ortak Afet Koordinasyon Merkezi projemiz kapsamında, teknik ekibimizle birlikte saha çalışmamızı gerçekleştirdik. Afetlere hazırlıklı, dayanıklı ve hızlı müdahale edebilen bir Bandırma için bilimsel temelli adımlar atmaya devam ediyoruz.”

Proje, doğal afetlere karşı kentin risklerini azaltmak, müdahale kapasitesini artırmak ve kriz anlarında daha etkin bir yönetim sağlamak amacıyla geliştiriliyor. Belediye ve üniversite iş birliğiyle yürütülecek olan bu çalışma, hem akademik hem de teknik uzmanlık birikimini bir araya getirerek Türkiye’ye örnek olacak bir model oluşturmayı hedefliyor.