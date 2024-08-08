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Başkentin kent kimliği ''Bellek Ankara'' ile oluşturuluyor

Başkentin kent kimliği ''Bellek Ankara'' ile oluşturuluyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi kent kimliğinin oluşturulması amacıyla 2022 yılında tamamladığı veri tabanı çalışmaları sonrasında ''Bellek Ankara'' projesi kapsamında ''Künye Levhası'' asma çalışmalarını tamamladı. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan akademik koordinatörler ve geniş bir araştırmacı ekibin iş birliğiyle 34 tarihi yapının 43 künye levhası tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent kimliğinin oluşturulması amacıyla 2022 yılında tamamladığı veri tabanı çalışmaları sonrasında “Bellek Ankara” projesi kapsamında “Künye Levhası” asma çalışmalarını tamamladı.

34 TARİHİ YAPIYA 43 KÜNYE

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından Başkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan akademik koordinatörler ve geniş bir araştırmacı ekibin iş birliğiyle, Ulus Tarihi Kent Merkezi kentsel sit alanı ve bu alanı çevreleyen etkileşim alanlarını kapsayan proje ile Künye Levhaları tarihi yapılarla buluşturuldu. Veri tabanı, web sitesine aktarılıp paylaşıma açılarak, web sitesinden elde edilen kare kodlar da yapı ve açık alan künye levhalarına aplike edildi.

6 AÇIK ALAN VE MEYDANA TOTEMLER YERLEŞTİRİLDİ

Projenin ilk etabında; Ankara Kalesi, Hacı Bayram Meydanı, Hükümet Meydanı gibi Ulus’ta belirlenen 6 açık alan ve meydana Bellek Ankara totemleri yerleştirildi. Künye levhalarında ise projenin diğer çıktısı olarak veri tabanında yer alan 80 yapının künye levhaları için Koruma Kurulu’nun alığı karar doğrultusunda, hak sahiplerinden muvafakat alınan 34 yapıya toplam 43 künye levhasının yapılara asılma işlemleri tamamlandı.

AMAÇ: TARİHİ YAPILARIN TANITILMASI VE FARKINDALIK OLUŞTURULMASI

Başkentin toplumsal ve mekânsal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla projeyi geliştirildiklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı Kültürel Mirası Koruma Şube Müdürü Sinem Battaloğlu, “Tarihi yapıların tanıtılması ve bu alanlara farkındalığın oluşturulması için Bellek Ankara projesi gerçekleştirildi. Projenin ilk etabında Ankara Kale kapısı, Hacı Bayram Meydanı ve Hükümet Meydanı gibi Ulus’un önemli meydanlarına ayaklı totemler yerleştirdik. 2. Etapta ise yeni çıktısı olan bu künye levhalarını binalara yerleştirme işlemini tamamladık. Künye levhaları bu projeye özel olarak İngilizce ve Türkçe olarak tasarlandı. Levhalar üzerinde bu yapılara ait mimarlarının bilgisi, mimarlarının isimleri, tescil bilgileri, yapının tarihi ve dönemi gibi bilgiler yer alıyor. Aynı zamanda vatandaşlarımız kare kod uygulaması ile “bellek.Ankara.bel.tr” adresinden bu yapılara ait daha detaylı bilgileri, tarihi fotoğrafları ve güncel fotoğrafları ulaşabiliyorlar. İş kapsamında 34 yapının toplam 43 künye levhası asılarak projenin bu aşaması da tamamlanmıştır” dedi.

KARE KOD OKUTULARAK AYRINTILI BİLGİYE ULAŞILABİLİYOR

Projeye özel olarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan künye levhalarında; yapının günümüzdeki kullanım bilgisi, özgün adı, yapım tarihi ve dönemi, mimarlarının ismi ve yapı tescil bilgisi bulunuyor. Aynı zamanda panolar üzerindeki kare kod okutularak “bellek.ankara.bel.tr” adresinde yapıya ait daha ayrıntılı bilgilerle tarihi ve güncel fotoğrafların yer aldığı sayfaya ulaşılabiliyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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