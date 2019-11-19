Batıkent’in kalbine modern dokunuş

Kurulduğu günden bu yana sadece Batıkent sakinlerinin değil tüm Başkent sakinlerinin uğrak noktası konumuna gelen Meydan AVM; alışveriş, kafeler, belediye hizmetleri, meslek edindirme ve hobi kurs merkezleri, kütüphane gibi hizmetlerin yanında önünde bulunan etkinlik alanı ile yıl boyunca onlarca etkinliğe ve kültürel projeye de ev sahipliği yapıyor.

Bu‘Meydan’da hayat var

Yıl boyunca resmi ve dini bayramlar başta olmak üzere onlarca kültürel ve sosyal projeye ev sahipliği yapan Meydan AVM etkinlik alanı, Yenimahalle Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle Ankaralıların buluşma noktası olmaya devam edecek.

Toplam 7 bin metre kare üzerine konumlandırılacak Meydan AVM etkinlik alanı; konser alanı, tören alanı, su gösterisi özelliğine sahip süs havuzu, oturma alanları ve açık hava sinema gösterim alanlarını içerisinde barındıracak. Sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar ilçe sakinleri tarafından dinlenme, eğlence, alışveriş ve sosyal aktivite merkezi olarak kullanılan Meydan AVM, yenilenen görünümü ve etkinlik alanı ile vatandaşlara hizmet sunmaya devam edecek.

Yaşar,“Gençlerin ilk tercihi Batıkent Meydan”

2009 yılından itibaren yapılan yatırımlar ve üretilen projeler sonrası Batıkent’in tercih edilen bir merkez haline geldiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Göreve geldiğimiz sürece kadar Batıkentli aileler ve gençlerimiz ne ihtiyacı olursa olsun Kızılay gibi merkezlere gitmesi gerekiyordu. Gençlerin sosyalleşeceği, bir araya gelip vakit geçirebileceği, eğitim, kültür gibi birçok alanda ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez inşa etmek istedik ve bunu başardık. Batıkent Meydan AVM ve çevresi yalnıza ilçe sakinlerinin değil tüm Ankaralıların tercih ettiği bir merkez konumunda. Gençlerimiz gün boyunca mutlu ve güvenli bir şekilde vakit geçiriyor, sosyalleşiyor. İlçe sakinlerinin kültürel ve sosyal alanda gelişimi için birçok konser ve açık hava sinema etkinliği düzenlediğimiz Meydan AVM önünde ki alanı yenileyeceğiz. Vatandaşlarımız için her ayrıntının düşünüldüğü alan modern yüzüyle tüm Ankaralılara uzun yıllar hizmet sunmaya devam edecek” şeklinde konuştu.