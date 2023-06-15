Beşiktaş'ta Aile Danışmanlığı Hizmeti hayata geçiyor

Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi’nde aile danışmalığı hizmeti faaliyete geçti. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ''Kadınların ve çocukların güvende hissettiği, desteklendiği bir toplum yaratmak için Beşiktaş’ta çalışmaya devam edeceğiz'' dedi.

Beşiktaş Belediyesi tarafından 2020 yılında faaliyete geçen Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi alanında uzman kadrosuyla hizmet vermeye devam ediyor. Bu kapsamda aile içi sorunların önlenmesi için aile danışmanlığı hizmetini de hayata geçirdi. Her hafta, salı ve perşembe günleri 45 dakikalık yapılacak görüşmeler çerçevesinde, yaşanan sorunlar aile sistemi içerisinde ele alınacak. Aile danışmanlığı hizmetinden; kadın birimine destek almaya gelen kadınlar ve onların çocukları, KDYM atölyelerine gelen kadınlar ve çocukları, Beşiktaş ilçesinde ikamet eden ebeveyn ve çocukları yararlanabilecek.

RIZA AKPOLAT: AİLE İÇİ SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE DESTEK OLMAK İSTİYORUZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat aile içi sorunların çözümüne destek olmayı sürdüreceklerini belirterek şu açıklamayı yaptı:

‘’2020 yılında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Beşiktaş’a kazandırdığımız Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimizin yeni danışmanlık hizmetini duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Aile danışmanlığı hizmeti, aile sistemine odaklanarak yaşanan sorunların ele alındığı ve aile üyelerinin sürece dahil edildiği bir danışmanlık hizmeti. Bu yeni danışmanlık hizmetiyle, aile içi sorunların çözümüne destek olmayı ve toplumun sağlıklı ilişkiler kurmasını sağlamayı hedefliyoruz. Randevu almak için 0212 319 42 42 yi arayıp 5022 yi tuşlayarak Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezimize ulaşabilirsiniz. Kadınların ve çocukların güvende hissettiği, desteklendiği bir toplum yaratmak için Beşiktaş’ta çalışmaya devam edeceğiz.’’