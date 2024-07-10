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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık asfalt çalışmalarını yerinde inceledi
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Beylikdüzü’nde ilçenin altyapısını güçlendirmek ve yolların kalitesini artırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Kavaklı Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

 

 

Beylikdüzü Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kentin altyapısını güçlendirmek ve yolların kalitesini artırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.  Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, çalışmaların gerçekleştirildiği Kavaklı Mahallesi İbrahim Müteferrika Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Başkan Çalık, alanda yaptığı incelemenin ardından, proje sorumlularından detaylı bilgi aldı. Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve kısa sürede tamamlanacağını belirtti. Yeni asfalt kaplamasıyla birlikte ilçede yollar daha dayanıklı ve güvenli hale gelecek.

 Çalık: Şehir içi trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek

 Çalışmaları yerinde inceleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yaptığı açıklamada asfaltlama işlemlerinin ilçede hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Şehrin ulaşım altyapısını modernize etmek ve komşularımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Asfalt yenileme çalışmaları, bu çabalarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, şehir içi trafik akışı daha düzenli ve güvenli hale gelecek” şeklinde konuştu. Çalışmalar sırasında vatandaşların ve sürücülerin daha dikkatli olmaları ve geçici trafik düzenlemelerine uymaları konusunda uyarılarda da bulunan Başkan Çalık, “Bakım, onarım, yenileme ve asfaltlama çalışmalarıyla yollarımızı iyileştiriyor, sorunlu alanları tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Süreci en kısa sürede ve hızla tamamlayarak vatandaşlarımızın daha konforlu bir yaşam sürmesini sağlayacağız” diye konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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