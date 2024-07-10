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Beylikdüzü Belediyesi'nden LGS adaylarına ücretsiz destek

Beylikdüzü Belediyesi'nden LGS adaylarına ücretsiz destek
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Beylikdüzü Belediyesi’nin ''LGS Tercih Günleri'' devam ediyor. 1-17 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen tercih günlerinde alanında uzman eğitmen kadrosu öğrencilere, doğru tercihi yapmaları konusunda ücretsiz destek veriyor.

Türkiye’de 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci de başladı. Eğitim döneminde öğrencileri yalnız bırakmayan Beylikdüzü Belediyesi, sınav sonrası tercih sürecinde de desteğini sürdürüyor. Bu kapsamda alanında uzman eğitmen kadrosuyla 1-17 Temmuz tarihleri arasında ‘LGS Tercih Günleri’ ile gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrenciler, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi ve Özgecan Aslan Kültür Merkezi’nde 10.00-18.00 arasında Yaşam Vadisi’nde ise 19.00-22.00 arasında tercih desteği alabiliyor. Alanında uzman eğitmen kadrosu öğrencilere, doğru tercihi yapmaları konusunda ücretsiz destek veriyor. 

Çalık: Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir gelecek diliyorum

Gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nde önceliğimiz her zaman çocuklar ve gençler oldu. Onların geleceğini etkileyecek bu tercih döneminde de yanlarında oluyoruz. Emeklerinin karşılığını bulacağı bir dönem olmasını temenni ederek başarı dolu bir geleceğe adım atmalarını diliyorum” şeklinde konuştu.

Etiketler beylikdüzü beylikdüzü belediyesi mehmet murat çalık
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