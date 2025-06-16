Bodrum Belediye A.Ş. Personeline Kimyasal Kullanım Eğitimi

Bodrum Belediye A.Ş. iş sağlığı ve güvenliği ile hijyen standartlarını temel alan sürdürülebilir hizmet anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiği eğitim çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Yapılan çalışmalar kapsamında, temizlik personeline yönelik kimyasal kullanım eğitimi düzenlendi.

Maratem firması iş birliğiyle 13 Haziran Cuma günü iki oturum halinde gerçekleştirilen eğitimde; temizlik kimyasallarının doğru ve güvenli kullanımı, uygulama teknikleri, alan bazlı ürün seçimi ve olası risk durumlarında alınması gereken önlemler gibi başlıklar ele alındı.

Eğitim, Maratem – Belkim Kimya bünyesinde görev yapan Akademi ve Teknik İş Geliştirme Müdürü Pınar Günenç tarafından verildi.

Eğitimin temel amacı hem çalışanların sağlığını korumak hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerde hijyen kalitesini daha üst seviyeye ulaştırmak. Aynı zamanda, Belediye A.Ş. bünyesinde görev yapan saha personelinin bilgi donanımını artırarak bilinçli ürün kullanımıyla çevresel etkileri azaltmak ve sürdürülebilir hizmet üretimine katkı sağlamak hedefleniyor.

Belediye A.Ş. yetkilileri, hizmet verilen tüm alanlarda personelin bilgi ve yetkinliğini artırmaya yönelik eğitim programlarını sürdürdüklerini; güvenli, etkili ve insan sağlığına duyarlı bir hizmet anlayışıyla yürütülen bu eğitimleri hizmet kalitesinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirtti.