  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Önceliğimiz, halkımızın sorunlarını gidermek''

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Önceliğimiz, halkımızın sorunlarını gidermek''

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: ''Önceliğimiz, halkımızın sorunlarını gidermek''
Güncelleme:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretlerine Kızılağaç ve Çiftlik’te devam ederek vatandaşları dinledi.

Türkbükü, Gölköy, Gümbet, Bitez ziyaretlerinin ardından Kızılağaç ve Çiftlik mahallelerinde de denetim ve incelemelerde bulunan Başkan Tamer Mandalinci, önceliğin halkın sorunlarının giderilmesi olduğunu ve bu doğrultuda tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışacaklarını ifade etti. Mahalle ziyaretlerinde Başkan Tamer Mandalinci’ye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Çiftlik Mahalle Muhtarı Hasan Kocaman, Kızılağaç Mahalle Muhtarı Mehmet Karaca, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Su ve kanalizasyon hattı çalışmaları başta olmak üzere çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirmeler yapan Başkan Mandalinci, Gerenkuyu Mevkii’nde de incelemeler yaptı. Çiftlik Mahallesinde ise Bodrum Belediye AŞ bünyesinde hizmet veren Yalı Restoranttan başladığı ziyaretinde halk plajında bulunan tatilcilerle ve çalışan personellerle sohbet ederek bölgede el işi stantlarının açılacağı yerde de incelemelerde bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşların sıkıntılarının ivedilikle giderilmesi için girişimlerde bulunacağını, ilgili bakanlıklarla iletişime geçerek bölgedeki tüm çalışmalar hakkında bilgi verileceğini söyledi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretlerine Kızılağaç ve Çiftlik’te devam ederek vatandaşları dinledi.

Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin ABD'li bankadan altın fiyatları için yeni tahmin 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu 2 Türk'ün de yarıştığı ilk yapay zeka güzellik yarışmasında kazanan belli oldu Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Kadın öğretmen, eve çağırdığı sevgilisini öldürdü Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti Cübbeli Ahmet tarikat ve cemaatleri tek tek ifşa etti İşte kredi kartlarından izinsiz para çeken 12 mobil uygulama İşte kredi kartlarından izinsiz para çeken 12 mobil uygulama Üniversitelerde tarihi karar: İkinci öğretim programları kapatıldı Üniversitelerde tarihi karar: İkinci öğretim programları kapatıldı Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Çağatay Ulusoy'un ''kaşesi'' dudak uçuklattı Tüm emeklilere seyyanen zam masada Tüm emeklilere seyyanen zam masada Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi Ensest ifadelerle infial yaratan Onlar Ermiş Muradına adlı kitap için açıklama geldi Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok Barınma krizinde gelinen son nokta: Memur değilsen ev yok
Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' Son seçim anketi açıklandı: ''Halk erken seçim istiyor'' 2008 sonrası işe girenlerin kök aylığı hesaplandı 2008 sonrası işe girenlerin kök aylığı hesaplandı