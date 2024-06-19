Bodrum Belediyesi iş birliği ile İTÜ Peyzaj Mimarlığı diploma projesi gerçekleşti

Bodrum Belediyesi destekleriyle İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümü diploma projesinde ''Alt Kotlar; Halikarnasos’un Gizli Peyzajlarını Ortaya Çıkarmak/ Lower Elevations Revealing The Halikarnassos Hidden Landscapes'' teması ile Bodrum’un arkeo-peyzaj alanı konu alındı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Gülşen Aytaç ve Prof. Dr. Elif Kutay Karaçor, jüri üyeliğini Prof. Dr. Zeynep Kuban Tokgöz, Doç. Dr. Deniz Aslan, Öğretim Görevlisi Dr. Nesli Naz Aksu ve Mimari Fotoğrafçı ve Video Sanatçısı Emre Dörter, asistanlığını Araş. Gör. Lâl Dalay ve Araş. Gör. Ezgi Beyen'in yaptığı, Bodrum Belediyesi adına İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunu Yüksek Mimar Melike Yapıcı’nın katılımıyla diploma projesi bitirme jürisi gerçekleşti.

Öğrencilerin 2023-24 Bahar Döneminde çalıştığı bitirme projesi, tarihi, kültürel ve mimari açıdan eşsiz bir öneme sahip olan Halikarnassos’un görünen/görünmeyen katmanlarını ve gizli doğasını ortaya çıkarmaya ve günümüz Bodrum’una kazandırmaya odaklanıyor. Proje kapsamında, kentin arkeolojik geçmişi araştırılırken kentsel dokunun doğal topografyaya nasıl entegre olduğu ve savunma sisteminin nasıl şekillendiği keşfedildi. Öğrenciler bu kapsamda Karia Bölgesinin mimari üslubuna ışık tutan ve askeri mühendisliğin başyapıtlarından biri olan surları da ele alarak kent sistemlerini incelediler.

Öğrenciler, bitirme projeleri kapsamında çağdaş peyzaj mimarlık bakış açısı ile doğasına, tarihine, arkeolojisine saygılı, koruma- kullanma dengesi bilinciyle Bodrum için tasarım çözümleri ürettikleri diploma projelerini sundu.

Öğrenciler, peyzaj mimarlığı bağlamında ve bitirme projeleri kapsamında Bodrum’un kimliğini sadece turistik bir yer olarak değil aynı zamanda tarihi mirasa saygı ve modern gelişimin bir arada bulunduğu bir alan olarak yaygınlaştırmayı amaçladı.

Gelecek günlerde Bodrum Belediyesi ev sahipliğinde İstanbul Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin sunduğu projeler sergi olarak ziyaretçilere sunulacak.