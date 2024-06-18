Bodrum Belediyesi Turizm Zabıtaları Görev Başında

Yaz sezonuna bağlı olarak artan nüfus ile birlikte kentin daha güvenli hale gelmesi ve vatandaşların taleplerine rahatlıkla cevap verilebilmesi için Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları göreve başladı.

Bodrum Belediyesi turizm zabıtaları, Bodrum’un turistik cazibesini korumak ve tatilcilerin güvenliğini sağlamak amacıyla sahiller ile yabancı misafirlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde hizmet vermeye başladı. Turizm zabıtaları kurallara uyulmasını sağlamak, çevre temizliğini denetlemek ve misafirlerin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olmak için yaz sezonu boyunca faaliyette bulunacak.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, herkesin keyifli ve huzurlu bir tatil geçirebilmesi için turizm zabıtasını hayata geçirdiklerini belirtirken şunlara değindi:

“Turizm zabıtalarımız, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin güvenliği ve konforu için sahada aktif olarak görev yapacaklar. Turizm zabıtalarımız ile yabancı turistlerin karşılaştığı sorunlara hızlı ve etkili çözümler sunmak öncelikli hedefimiz. Zabıtalarımızı gürültü kirliliğini engellemek, motorlu araçların giremeyeceği yerlere hızla müdahalede bulunmasını sağlamak ve özellikle çevre kirliliği mücadelesine dikkat çekmek için bisikletli olarak görevlerine başlattık. Bodrum’un doğal güzelliklerini koruyarak herkes için keyifli ve huzurlu bir tatil ortamı oluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”