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Bodrum Belediyesi, Valensiya Yeşil ve Dirençli Şehirler Çalışmasında

Bodrum Belediyesi, Valensiya Yeşil ve Dirençli Şehirler Çalışmasında
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Bodrum Belediyesi, üyesi olduğu MedCities Akdeniz Şehirleri Ağı kapsamında yer aldığı Yeşil ve Dirençli Şehirler Çalışma Grubunun ilk teknik saha ziyareti için İspanya’nın Valensiya kentinde düzenlenen programa davet edildi.

Valensiya Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Bodrum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü katıldı. Avrupa’nın öncü şehirlerinden iyi uygulamaların yerinde incelendiği programda, Bodrum Belediyesinin sunumu büyük ilgi gördü.

Toplantıda, Bodrum’daki Umurça Parkının atıl bir alandan dönüştürülerek yürüyüş yolları, çocuk ve spor alanları, Arkeopark, eğitim serası ve kütüphane gibi donatılarla kapsamlı bir kent parkı haline getirilme süreci anlatıldı. Parkın sosyal, kültürel ve eğitsel katkılarının yanı sıra Bodrum’un doğasına uygun az su isteyen bitkilerle donatıldığı vurgulandı.

Program kapsamında ayrıca, Bodrum Belediyesinin iklim uyumu, yeşil altyapı ve sürdürülebilir şehircilik alanlarındaki çalışmalarına bilimsel dayanak ve stratejik rehberlik sunması amacıyla hazırlanan “Green Coverage Index – Bodrum” raporu, Valensiya Belediyesi yetkilileri tarafından Haziran 2025 tarihli uydu verilerine göre oluşturuldu. Çalışmada, Bodrum’un kentsel yeşil alan kapsama oranı yüzde 25 olarak belirlendi. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği minimum yüzde 20 sınırının üzerinde olan bu oran, Bodrum’un yeşil altyapı açısından güçlü bir başlangıç düzeyine sahip olduğunu ortaya koydu.

Valensiya temasları sırasında, Avrupa’daki belediyeler ve kurumlarla iş birliği olanakları da değerlendirildi. Bodrum’un doğa temelli çözümler ve iklim uyumu projelerinde pilot uygulama şehri olarak yer alabileceği konsorsiyumlara yönelik ilk temaslar kuruldu.

Bodrum Belediyesi, çevresel sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye, doğa temelli kent projeleriyle örnek olmaya ve Avrupa ölçeğindeki yenilikçi uygulamaları Bodrum’a kazandırmaya devam edecek.

 

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Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
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