Bodrum Belediyesi, yangın eğitimlerine devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından Temel Yangın Eğitimi, bu hafta belediyeye bağlı Bodrum Belediye AŞ çalışanlarına düzenlendi

Bodrum Belediyesi tarafından mart ayında başlatılan Temel Yangın Eğitimi, bu hafta kafe, otopark, anaokulları ve liman çalışanlarına düzenlendi. Eğitim, Bodrum Deve Güreşi Arenasında (Kızılağaç), Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mukadder Yurtışığı tarafından verildi. Teorik ve uygulamalı olarak yapılan eğitimde Bodrum Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının eğitim programları kapsamında a, b ve c sınıfı yangınlara müdahale şekilleri anlatıldı. Teorik bilgiler ardından yapılan uygulamalı eğitimde, personelin yangın tüplerini nasıl kullanacağı, ateşe ne yönde ve nasıl yaklaşacağı ve söndürme teknikleri gösterildi.

Belediye AŞ personelini kapsayan Temel Yangın Eğitimi, 50’şer kişilik gruplarda toplam 750 kişiye verilecek. Eğitimler, Ramazan Bayramı’na kadar sürecek.

Belediye çalışanlarının yangın durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi ve güvenli bir ortam oluşturulmasını amaçlayan eğitimler, geçtiğimiz haftalarda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına düzenlenmişti.

Çalışanların güvenliğini sağlamak ve yangın öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken tüm prosedürler konusunda bilinçli bir toplum oluşturmak hedefiyle düzenlenen eğitimler, farklı birimlerde çalışanlara yönelik de hazırlanacak.