Bodrum Belediyesi'nden Akyarlar’da Deniz Dibi Temizliği

Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok MAVİ Yakışır” sloganıyla on bir yıldır düzenlenen Deniz Dibi Temizliğinin beşinci etabı Akyarlar Mahallesinde gerçekleşti.

Bodrum’un denizi ve eşsiz koylarını atıklardan arındırmak, sürdürülebilir bir çevre oluşturmak amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğinin bu yılki beşinci ayağı Akyarlar Mahallesi’nde yapıldı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü organizasyonuyla gönüllü dalış ekibi tarafından 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen etkinliğe; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Belediye Meclis Üyesi Tayyar Gündoğan ve Necati Altun ile Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş katıldı.

Etkinlik boyunca cep telefonu, mini vantilatör gibi deniz ekosistemine zarar veren pek çok atık malzeme belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibi tarafından denizden çıkarıldı. Toplanan toplam 75 kilogram atık, çevre bilinci oluşturmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Akyarlar sahilinde sergilendi. Atıklar, geri dönüşüm sürecine kazandırılmak üzere Konacık Mahallesi’nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Belediye ekipleri tarafından karada ve denizde yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde denize girmesi bizim için çok önemli. Bodrum Belediyesi olarak 67 halk plajımız var. Bu plajlarda vatandaşlarımız ücretsiz olarak denize girebiliyor. Belediye Başkanımız Sayın Tamer Mandalinci de bu konuda çok hassas. Bütün misafirlerimizin, Bodrumlu vatandaşlarımızın rahatça denize girmesini istiyoruz.”

Deniz Dibi Temizliği, 18 Haziran Çarşamba günü Turgutreis Mahallesi’nde devam edecek.