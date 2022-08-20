Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı Kapılarını Açıyor

23 Ağustos Salı günü Herodot Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak olan fuarın basın toplantısı Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı (TOBAV) Başkanı Sanatçı Tamer Levent, DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Sanat Eleştirmeni ve Yazar Prof. Dr. Kıymet Giray, Seramik Sanatçısı Meral Öztürk, Fuarın Organizasyon Danışmanı Zeynep Göztepe ile basın mensuplarının katılımıyla LVZZ Otel’de yapıldı.

DEMOS Fuarcılık olarak Bodrum’da 3. kez sanat fuarı açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen DEMOS Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aslan, Bodrum’da bu fuarlara önemli bir katılımın sağlanmasını amaçladıklarını söylerken özellikle turizmcilerin, basın mensuplarının bu fuarlara katılımının çok önemli olduğunu vurguladı. Basın toplantısına katılan herkese teşekkür ederek fuara herkesi davet etti.

Bodrum’un bu bölgede önemli bir sanat destinasyonu olması gerektiğini söyleyerek sözlerine başlayan Sanatçı Tamer Levent, “Bir sanat eseri ortaya çıkarmak demek yaşamın her alanında özenle yaşamak demektir” diyerek hayatın her alanında işi özenle yapmak ve sürdürmek için sanatın insanlık için çok önemli olduğunu vurguladı. Bodrum’da etkinliklerin, sanatsal fuarların sanat festivali olarak yapılabileceğini söyleyen Levent, DEMOS’un bu anlamda önemli bir başlangıç olduğunun altını çizdi. Bodrum’daki sanatsal etkinliklerin önemini anlatarak konuşmasına devam eden Tamer Levent, Bodrum’un dünyaya sanatla birlikte çok iyimser ve evrensel mesajlar vereceğini de belirtti.

Prof. Dr. Kıymet Giray ise Bodrum’un yüzyıllardır sanatla var olan ve kültürle gelişen bir kent olduğunun altını çizerek, bu coğrafyanın bu anlamda çok önemli olduğunu ifade etti. Sanatsız bir Bodrum’un gelişemeyeceğini söyleyen Giray, “Yeni bir döneme giriyoruz. Bodrum artık sanatsız ve kültürsüz bir kent olamaz. Çağdaş Sanat Fuarı’nın Bodrum’daki kitleye söyleyeceği çok şey var.” dedi.

Sanatçı Meral Öztürk, Başkan Ahmet Aras’a destekleri dolayısıyla teşekkür ederek başladığı konuşmasına, sanatın birleştirici ruhuyla bir arada olduklarını söyleyerek DEMOS’a ilk yıllardan beri destek verenlerden biri olduğunu belirtti. Sanat adına emek veren herkese teşekkür etti.

“Dönüşüm ve değişim sanatla gerçekleşecek”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanatla daha geniş halk kitlelerinin buluşması gerektiğini söylerken dönüşüm ve değişimin bu yolla gerçekleşeceğini şu sözlerle ifade etti:

“Toplumları dönüştüren insanların zihinlerini açan sanattır. Sanatı insanlara benimsettiğinizde özgür bireyler yetiştirirsiniz. Bu nedenle sanatın daha geniş halk kitlelerine ulaşması gerekir. Sanat kapsayıcıdır, asırları, yüzyılları kapsar. Bu nedenle sanat göz ardı edilemez.”

Başkan Aras, konuşmasına devam ederken Atatürk’ün sanata verdiği öneme de değindi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatla hep çok fazla ilgilendiğini ve Cumhuriyet döneminden sonra dünyanın her yerinden sanatçıları ülkeye davet ettiğini belirtti.

“Bodrum, sanatla hep iç içe olmuştur.”

Bodrum’un sanatla her zaman iç içe olduğunun altını çizen Başkan Ahmet Aras, “Bodrum sanatla hep iç içe olmuştur. Bodrum’da antik çağlardan beri çok önemli sanatçılar ve eserler yer aldı. Biz de bütün bu çalışmaları yerel yönetim olarak duyurmak zorundayız. Bunları topluma benimsetmek veya onları bütüncül bir şekilde arz etmek bizlerin görevi.” dedi.

Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı’nın daha geniş kitlelere ulaşması için Bodrum Belediyesi olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Ahmet Aras, bu fuarın gelecek yıllarda daha etkili olarak devam edeceğini umduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

“Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı çalışmaların aslında kümülatif şekilde değerlendirildiği bir yer. Bodrum’un birçok köşesinde de sanat fuarının yansımalarını görebiliyorsunuz. Daha geniş halk kitlelerine Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı’nı buluşturmamız lazım. Çağdaş Sanat Fuarı’nın gelecek yıllarda çok daha etkili olarak yapılacağını düşünüyorum Bodrum’da. Çünkü bu konuda büyük bir destek var. Bunun da artarak devam etmesi dileklerimle hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından toplantısı sonunda basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı 2. Edisyon

Bodrum Belediyesi, Bodrum Belediyesi Gıda AŞ, Bodrum Su Altı Arkeoloji Müzesi, BODTO, MİTSO, BODER destekleri ile DEMOS Fuarcılık tarafından düzenlenen Bodrum Çağdaş Sanat Fuarı’nın 2. edisyonu 23 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Herodot Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan prömiyer ve kokteyl ile sanatseverlerle buluşacak. Fuar; klasik, modern ve çağdaş sanatçıların resim, heykel ve enstalasyon çalışmalarının yanı sıra plastik ve görsel sanatlara ilişkin üretim ve canlı performansları kapsıyor.

Yaklaşık 40 galeri; yurt içinden 500, yurt dışından 100 sanatçı ile koleksiyonerler ve sanatseverleri ağırlayacak olan fuar, 28 Ağustos Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Fuar boyunca ziyaretçiler; ana fuar alanı olan Herodot Kültür Merkezi’nde daha iyi bir gelecek için HELPZONE / WEGLOBAL (Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı) tarafından düzenlenen ‘Çocuk, İklim ve Sanat’ seminerinin yanı sıra; canlı müzik ve modern dans performansları, sanat temalı etkinlikler, çocuklar ile birlikte gerçekleşecek olan iklim dostu aktivitelere katılabilecekler. Ayrıca; doğal mandalin lokumu, gazoz ve kolonyası ile ünlü ‘Bodrum Yadigarı’, coğrafi işaretli ve uluslararası ödüllü ‘Milas Zeytinyağları’nı tadabileceğiniz “Anatolie Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperati” nin özel standı, lokal üreticilerden özel yapım katkısız dondurma, lokal el sanatları gibi Bodrum’a ve yöreye özgü markaların tanıtımı ve satış noktaları ile dört gün boyunca Herodot Kültür Merkezi’nde renkli bir sanat deneyimi yaşayacaklar.