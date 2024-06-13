Bodrum sezona hazır: Şezlonglar yeniden halk plajlarında

Bodrum Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarına yeniden şezlong koymaya başladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin talimatıyla başlayan çalışmalar kapsamında vatandaşların rahat ve konforlu bir tatil geçirmesi için halk plajlarına şezlonglar yerleştiriliyor. Şu ana kadar Turgutreis Günbatımı, Giritli Teyze, Kabakum Plajı Akyarlar, Kemer, Gümüşlük, Gerenkuyu, Çukurbük, Mazı, Gümbet, Kumbahçe, Yelken Kulüp ve Bitez’de bulunan halk plajlarına toplam bin 530 şezlong yerleştirildi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine hayırseverlerin desteğiyle alınan 2 bin 326 şezlongun halk plajlarına yerleştirilmeye başlandığını ifade ederek, “Vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve öneriyi dikkate alıyoruz. Kent yaşayanlarımızdan gelen yoğun talep üzerine halk plajlarımıza yeniden şezlong koymaya başladık. Şezlonglar, hepimizin ortak kullanımına sunuluyor ve halkımızın rahatça faydalanabilmesi için korunmaları önem taşıyor. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını ve şezlonglara zarar vermemesini rica ediyoruz. Vatandaşlarımızdan şezlong ve şemsiyelerimizi amacına uygun şekilde kullanarak uzun süreli hizmet sunabilmemize yardımcı olmalarını bekliyoruz.” dedi.

Destek Hizmetler Müdürlüğü Plajlar Birimi tarafından 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde diğer halk plajlarına da belirlenen sayılarda şezlongların yerleştirileceği açıklandı. Belediye AŞ tarafından işletilen bazı işletmeler dışında şezlonglar, tüm halk plajlarında ücretsiz olacak.