Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından bu sene 8.si gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Turgutreis’te gerçekleştirildi.

‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye dalış takımı, Mis Gibi 1 Bodrum ekibi ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 60 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizliğe öğrenciler de sahildeki çöpleri toplayarak destek verdi.

Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip, 2 saatlik çalışma sonrasında 40 kg tekstil malzemesi, 85 kg lastik, 3 kg metal, 35 kg muhtelif çöp, 4 kg plastik, 25 kg cam malzeme olmak üzere toplamda 192 kg atık malzeme topladı. Temizlik çalışmalarına Turgutreis D-Marine de destek verdi.

Çalışma sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.