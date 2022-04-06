  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum'da deniz dibi temizliği devam ediyor

Bodrum Belediyesi tarafından bu sene 8.si gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Turgutreis’te gerçekleştirildi.

‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye dalış takımı, Mis Gibi 1 Bodrum ekibi ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 60 öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizliğe öğrenciler de sahildeki çöpleri toplayarak destek verdi.

Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip, 2 saatlik çalışma sonrasında 40 kg tekstil malzemesi, 85 kg lastik, 3 kg metal, 35 kg muhtelif çöp, 4 kg plastik, 25 kg cam malzeme olmak üzere toplamda 192 kg atık malzeme topladı. Temizlik çalışmalarına Turgutreis D-Marine de destek verdi.

Çalışma sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Etiketler bodrum belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü oyuncu Derya Alabora'dan olay olacak cinsel ilişki itirafı
Sadece Nisan ayının ilk 6 gününde gelen zamlar listelendi
Şimdi de enerji hattı projelerindeki taşınmazlar satışa çıktı
Yandaş medya emekli ve memurun zam oranı ve zam tarihini açıkladı
OGM'de söndürmede tartışma yaratacak karar
Ebrar Karakurt ve İmge arasında büyük kavga
Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik... Dolar, Euro ve altın şaşırttı
Yılmaz Özdil'in bu açıklamaları İsmail Küçükkaya'yı şoke etti
Fazla mesai için A'dan Z'ye tüm çalışanları ilgilendiren emsal kararı
...ve resmi açıklama geldi: Abramoviç Göztepe'yi satın mı aldı ?