Bodrum'da Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaz sezonu boyunca ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Görevleri sırasında yaka kamerası kullanan zabıta ekipleri hem şeffaflığı artırıyor hem de işlem süreçlerini belgeleyerek güvenliği en üst seviyeye taşıyor.

Yarımada genelinde çalışmalarını titizlikle sürdüren zabıta ekipleri; işgaliye sınırlarının ihlali, hanutçuluk, dilencilik ve izinsiz seyyar satış gibi kamu düzenini bozan uygulamaları tespit ederek yasal işlem uyguluyor.

21 İşletmeye 29 Bin 526 Lira Ceza

Zabıta ekipleri tarafından temmuz ayı boyunca Atatürk Caddesi, Çarşı Mahallesi Çarşı Sokak ve Kumbahçe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde işgaliye denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, 7’si Bodrum Belediyesinin 2025/64 sayılı komisyon kararına aykırı şekilde işgal yapan işletmeler olmak üzere, kaldırım üzerinde işgal tespit edilen toplam 21 işletmeye, Kabahatler Kanunu’nun 38. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 29 bin 526 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Denetimler Aralıksız Devam Edecek

Zabıta Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent düzeninin sağlanması, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi. Özellikle turizm sezonunun yoğun geçtiği bu dönemde izinsiz alan kullanımı ve çevre kirliliğine karşı mücadelenin devem edeceği belirtildi.