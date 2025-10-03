BTT düzenli toplantılarla Balıkesir'deki ulaşımda kalite standartlarını artırıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) A.Ş. bünyesinde görev yapan toplu taşıma sürücüleri, otopark, otogar ve akaryakıt istasyonu çalışanları, hizmet içi koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Hizmet kalitesini artırmak, yolcu ve kullanıcı memnuniyetini sürdürülebilir kılmak amacıyla gerçekleştirilen toplantıya BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer de katılım sağladı.

Ulaşımda sürdürülebilir ve çevreci vizyonuyla, kırsaldan merkeze kadar her noktada ulaşım ağını güçlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın liderliğinde, Balıkesir Toplu Taşıma (BTT) hizmet kalitesini artırmak amacıyla düzenli çalışmalarını sürdürüyor. Toplu taşıma araçlarında görev yapan sürücülere yönelik gerçekleştirilen toplantıda; sürüş güvenliğinin artırılması, yolcu memnuniyetinin sürdürülebilir hale getirilmesi ve güvenli, güler yüzlü, kaliteli hizmet anlayışının benimsenmesi gibi birçok önemli başlık ele alındı.

SAHADAKİ SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

BTT Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, genel müdür yardımcıları, ilgili birim yöneticileri ve sürücülerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; hizmet kalitesi standartlarını yükseltmek ve yolcu memnuniyetini artırmak, sahada karşılaşılan sorunlara çözüm sağlamak amacıyla istişarelerde bulunuldu. Yolcuların ve vatandaşların geri bildirimlerinin etkin bir şekilde değerlendirilmesinin görüşüldüğü toplantıda personelin ihtiyaç ve talepleri de ele alındı. Ekip içi dayanışmanın güçlendirilmesi için gerçekleştirilen toplantıda karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

“GÜLER YÜZLÜ VE GÜVENLİ HİZMET ANLAYIŞINA SAHİBİZ”

Personellerle düzenli toplantılarla bir araya geldiklerini söyleyen BTT Genel Müdürü Ömür Boyuer, “Gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştireceğimiz toplantılarda ekip içi dayanışmayı güçlendirerek, hemşehrilerimize daha güler yüzlü, güvenli, erişilebilir ve çağdaş bir toplu taşıma hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.