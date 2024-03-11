CHP Şişli adayı Şahan'ın Ramazan sepeti ''eksik'' kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, bin 750 liralık bütçeyle çıktığı market alışverişinde zorunlu temel gıdaların birçoğu eksik kaldı. Vatandaşın yaşadığı ekonomik krize dikkati çeken Şahan, yoksulluğun geldiği noktaya işaret etti.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) verilerine göre 2024 yılında İstanbul’da yaşam maliyeti şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,29, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 arttı. 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için aylık yaşam maliyeti 55 bin 321 liraya yükseldi.



Şahan, CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Adayı Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir ile Ramazan Ayı dolayısıyla Şişli’deki bir markete giderek bir haftalık gıda alışverişi yaptı.



Yanlarına aldıkları asgari ücretin 10’da 1’ine denk gelen bin 750 lira ile verimli bir şekilde kullanmaya çalışan Şahan ve Demir, alışverişe manav reyonundan başladı.



Pırasa, soğan, patates, domates ve fasulye alışverişinin ardından Şahan ve Demir, tavuk ve yarım kilo kıyma alarak kasap reyonunda 650 lira ücret ödedi.



Demir, “Bir haftalık 4 kişiye kişi başı bir sap pırasa aldık. En güzel domates bu ama 100 lira. Soğanın fiyatına baktınız mı? 15 lira.” dedi.



Bunun üzerine Şahan, “Üç akşamlık yemeğimiz var şu an, o da soğan yeterse. Meyveyi dönüşte alacağız.” ifadelerini kullandı.



Ramazanın olmazsa olmazı hurma kalitesine göre tezgahlarda yerini aldı, hurmanın fiyatı markette ortalama 190 lira olarak yer aldı. Hurmanın fiyatını yüksek bulan ve bunun üzerine zeytin



tezgahına yönelen Şahan ve Demir, zeytin fiyatlarının karşısında da şaşkınlığını gizleyemedi.



Şahan, “Hurmayı almadık, zeytine geldik ama zeytine bak, et gibi. 349 liraya zeytin var.” şeklinde konuştu.



Demir ise geçmiş yılların çeyrek altın fiyatlarına ulaşan zeytin etiketlerine bakarak, kuyumcu vitrini benzetmesi yaptı.



Yarım kilo zeytin alan Şahan ve Demir, alışverişlerinde bazı ürünler arasında da tercih yapmak durumunda kaldı.

Alışveriş sırasında kulbaşı eti sepete ekleyen Şahan ve Demir, kasada bu ürünü bütçe yetersizliği dolayısıyla bıraktı.

EMEKLİDEN ZAMLARA TEPKİ

Resul Emrah Şahan, sıvı yağ fiyatlarına da tepki gösterdi. Bu sırada Şahan’ın yanına gelen bir emekli ise, “Bugün 214 lira olan yağ bir hafta sonra gel 300 lira. Biz senede bir defa zam alıyoruz ama her gün fiyatlara zam geliyor. Emekliye yapılan zammın değeri kalmıyor ki?” diyerek tepki gösterdi.

Alışverişin sonunda 4 kişilik aileye bir haftalık bin 750 lira yetmedi. Şahan, “Eskiden iftarlarda buluşulurdu, aileler davet ederdi birbirini. Ama bu koşullarda zor.” diyerek kent yoksulluğunun komşuluk ilişkilerine de verdiği zararı ortaya koydu.



Alışveriş sepetinde meyve, sıvı yağ, tatlı, bakliyat yoktu ama bin 805 lira tuttu. Para yetmeyince kuşbaşı et de kasada bırakıldı.



Öte yandan, İPA verilerine göre; İstanbul’da et-kıyma fiyatı sadece bir ayda yüzde 20,93 arttı, yıllık artış ise yüzde 114,27.



İstanbul Üniversitesi’nin araştırmasına göre; “Gelir Dağılımı Dengesizliği” sıralamasında Şişli 12. sırada yer alıyor.



Ayrıca, özellikle Kuştepe, İzzetpaşa ve Paşa mahallelerinde Derin Yoksulluk görüntüsü ön plana çıkıyor. Şahan’ın politikaları içerisinde özellikle bu mahallelere özel sosyal politika vaatleri dikkati çekiyor.

“ŞİŞLİ’DE YOKSULLUĞA KARŞI DAYANIŞMA GÜÇLENECEK”

Diğer yandan, seçim çalışmalarını yürüten Resul Emrah Şahan, derin ekonomik krizi yaşayan vatandaşa yönelik geçimi kolaylaştıracak, dayanışmayı güçlendirecek programların hayata geçirileceğini belirtti.



Şahan, “Tüm Şişli sakinlerinin ihtiyaçlarını yakından takip edecek, hiçbir yurttaşın hayat pahalılığı ve ekonomik kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.” dedi.