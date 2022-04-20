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Çocuklar Sarıyer'de barış için yürüyecek

Çocuklar Sarıyer'de barış için yürüyecek

Sarıyer Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda 191 çocuğu misafir edecek. Bir hafta sürecek program birbirinden renkli kutlamalara sahne olacak. 22 Nisan Cuma günü düzenlenecek kortejde ise barış taleplerini haykıracak olan çocuklar, savaşlarda yaşamını yitiren yaşıtları için yürüyecek.

Sarıyer Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Etkinlikler boyunca 4 şehir ve 1 ülkeden gelen çocuklar Kilyos Sosyal Tesisleri’nde ağırlanacak. 20 Nisan’da başlayacak şenlik kortej yürüyüşleri, halk oyunları performansı, konser,  geziler ve atölye çalışmaları ile devam edecek. “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” diyen çocuklar bu yıl savaşlarda yaşamını yitiren arkadaşları için kortej yürüyüşünde bir araya gelecek. Kutlamalar 23 Nisan Cumartesi günü Sarıyer Merkez’de düzenlenecek programla son bulacak. Festivalin final gününde ünlü karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun katılacağı karikatür atölyesi de düzenlenecek.

DÖRT ŞEHİR, BİR ÜLKE, 191 ÇOCUK

İki yıl aradan sonra Sarıyer sokaklarını rengârenk bir karnaval alanına çevirecek etkinliklere; KKTC, Hatay, Erzurum, Tekirdağ, Ankara ile İstanbul Sultanbeyli, Ümraniye ve Eyüp ilçelerinden toplam 191 çocuk katılacak. Kutlamalar kapsamında 22 Nisan Cuma günü Sarıyer Merkez’de kortej yürüyüşünün ardından Pırlangıç Çocuk konseri, jonglor ve illüzyon gösterileri yapılacak. Program festival gruplarının performans gösterileriyle son bulacak.

FİNAL, VAROL YAŞAROĞLU İLE

23 Nisan Cumartesi günü saat 11’de başlayacak etkinlik finali; Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi öğrencilerinin performansları, illüzyon, jonglör, balon kukla, zumba gösterisi ile Winnie ve Arkadaşları maskotlu tiyatro oyununun ardından Varol Yaşaroğlu ile Karikatür Atölyesi ve festival gruplarının performanslarıyla son bulacak.

 

Etiketler sarıyer belediyesi şükrü genç
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