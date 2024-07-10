Doğayla Yaşam Akademisi’nden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’a ziyaret

Muğla Büyükşehir Belediyesi, TED Üniversitesi, EGET Vakfı ve TOVAK Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Doğayla Yaşam Akademisi’ne katılan öğrenciler Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı ziyaret etti.

“Kadın ve Ekoloji” temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Doğayla Yaşam Akademisi Muğla’nın Marmaris ilçesi Turunç Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Sürdürülebilirlik konusunun farklı disiplinlerin bakış açısıyla katılımcılara aktarıldığı, teorik eğitimler, saha gezileri ve uygulamalı etkinliklerle zenginleşen programda katılımcıların ekolojiye dair farkındalık geliştirmeleri hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı’nın katkılarıyla yaşam bulan programa 20 kız üniversite öğrencisi katıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, öğrencilerle birlikte vakıf başkanları Özlem Uzman, Ali Turan ve TED Üniversitesi'nden öğretim üyelerini makamında kabul etti.

Başkan Aras; “Önceliğimiz kadınlarımız ve çocuklarımız için hayata geçirilen hizmetler”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ziyarette; “Teması kadın ve ekoloji olan eğitim programı benim de çok önem verdiğim konuları kapsıyor. Öğrencilerimizin farklı üniversitelerden ve farklı bölümlerden oluşturulmuş olması da çok güzel. Kıymetli hocalar eşliğinde düzenlenen bu eğitim çalışmalarının devamlılığını dilerim. Bu tarz çalışmalarda üniversiteler, vakıflar ile işbirliği içerisinde ilerlemekten çok mutluyum. Gelecek yıllarda da benzer çalışmaların devam edeceğine inanıyorum. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığımız yeni kuruldu ama çalışmalarına çok hızlı başladı. Büyükşehir Belediyesi içerisinde oluşabilecek şiddetin önüne geçmek için “Şiddet Tutum Belgesini” imzaladık. Ben de iki kız babasıyım. Bu yüzden çocuk ve kadın alanı benim için çok özel.” dedi. Ayrıca eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgilerin paylaşıldığı ziyarette yeni ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde de bulunuldu.