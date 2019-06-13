Ekrem İmamoğlu: ''1 dakika diyorum''

Millet İttifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Binali Yıldırım, soruları istedi” sözleri üzerine Yıldırım’ın sözlerini yalanlayarak özür dilemesini istemesini eleştirdi.

Cumhuriyet gazetesinden İlayda Kaya'nın haberine göre İmamoğlu, “Bana ilk bilgi ulaştığında ‘10 soru biz hazırlayalım, 10 soru siz hazırlayın’ dediklerinde o zaman İsmail Küçükkaya ismi ortada bile yokken buna gerek yok diyen kişiyim. Bu talebi getirip götüren iki arkadaşımız var. Konuyu büyütmeye gerek yok. Sayın Yıldırım’ın tercihi bu süreçten sonra ‘Evet buyurun serbest sorularınızı sorun’ diye dönüşmüşse bana mutluluk verir” dedi.

Ekrem İmamoğlu, dün Maltepe, Pendik ve Tuzla’da yurttaşlarla bir araya geldi. İlk olarak İmamoğlu, Maltepe’de bir otelde Sivaslı iş insanlarıyla buluştu. Burada konuşan İmamoğlu, “Bu seçim normal bir seçim değildir. Bu seçim, yapılmış bir seçimin, hatta sonucu belli olmuş bir seçimin ne yazık ki hukuka aykırı bir şekilde 16 milyon insanın iradesini gasp ederek, bir hukuksuzluğa sebep olarak, bir seçimin yenilenmesidir. Sanki bu seçim, en adil koşullarda, en özgür koşullarda, demokrasinin bir parçasıymış gibi yapıldığı izlenimini ortaya koyanlara, ben buradan ‘1 dakika’ diyorum. Bu seçim, Türkiye’nin demokrasi yolculuğuna uğratılan o haksız müdahaleyi tekrar düzeltme seçimidir. 23 Haziran, 31 Mart’ta kazanılmış ve sonucu belli olmuş bir seçimin, yenilenen haline vatandaşın bu yönüyle iradesini koyduğu bir seçim olacaktır. Yeniden İBB Başkanı seçilecek, aynı zamanda da demokrasi mücadelesine İstanbul halkı katkı sunarak, bir avuç insanın demokrasi sürecine zarar vermesine engel olacaktır” dedi.

‘İstanbul motor gücü’

“İstanbul, Türkiye’nin motor gücü” diyen İmamoğlu, “Türkiye’de işler iyi gitmiyorsa, İstanbul’da da sorun var demektir. Komşularla olan süreç, ekonomik sıkıntılar, terörle olan mücadelemiz. Bütün bunlar Türkiye’nin ana meseleleri. Geçen yıl seçilmiş bir hükümet var. Cumhurbaşkanı var. Yeni sistemle atadığı kabinesi var. Biz, diler ve isteriz ki, bu kadar yoğun süreç yaşanırken, siz işinize bakın. Burada da yerel seçim süreci yürüsün. Israrla bunun karşısında duruldu. Bugün geldiğimiz noktada, aslında bir nebze haklı çıktığıma seviniyorum. Hukuki süreci bir kenara koyarsak, gördüğümüz kadarıyla bir kısım ülke iradesini elinde tutan insanlar, anlıyorum ki İstanbul yerel seçim süreciyle pek ilgilenmeyecekler. 31 Mart öncesi çağrımın bunda bir nebze katkısı varsa, mutlu olurum. 23 Haziran’da Allah’ın izniyle göreve başladıktan sonra, yine hizmet yarışı yapacağız. Ülke hepimizin” diye konuştu.

İmamoğlu, 31 Mart öncesinde ‘beka’ sorunu yok dediğini anımsatarak, “Beka sorunu olmadığını şimdi kendileri anlatıyor. ‘Tek siyasi kadro bizde var, başka kimsede yok’ diyen kibirli anlayışa karşı, şunu söylüyorum: Şu salondan bile ülkeyi yönetecek kadro çıkar. Kendi insanına güvenmeyen kibirli anlayış, o ülkenin insanlarını yönetemez. Ancak kendine ve yakın çevresine hizmet eder. İstanbul’da yaşanan süreç tam da böyle bir süreçtir. ‘Dur’ demek istediğimiz süreç de tam olarak budur. İBB’yi halka açık hale getiren, şeffaf bir biçimde milletin huzuruna getiren yeni bir yönetim dönemi ve anlayışı. Şu an İBB, partizanlık duygularının içine gömülmüş hatta yakın akraba ve eş, dost ilişkisiyle yönetilir hale gelmiştir. Bizim derdimiz, o bir avuç insanla. Biz, bu şehrin nimetlerini bir avuç insanla değil, 16 milyon insanla paylaşmaya geliyoruz” dedi.

İmamoğlu daha sonra Maltepe sokaklarını kampanya otobüsüyle gezerek yurttaşları selamladı, Maltepe Meydanı’nda miting düzenledi. Yurttaşlar İmamoğlu’nu saatler öncesinden Türk bayrakları ve “Hoş geldin hayatımıza koca yürekli adam”, “Anamın oğlu, evimin kardeşi, çocuklarımın dayısı seninle her şey çok güzel olacak” yazılı dövizlerle bekledi. İmamoğlu, mitingde yaptıklarını ve yapacakların anlattı.



