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Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

Fatma Girik'in ismi Bodrum'da yaşatılacak

Bodrum Belediyesi 2022 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Fatma Girik'in adının bir park ve sokağa verilmesi kararlaştırıldı.

Şubat Ayı Olağan Meclis toplantısı, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Merkezi’nde Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın başkanlığında gerçekleşti.

9 gündem maddesi ile toplanan Belediye Meclisi’ne önerge olarak sunulan Fatma Girik'in adının park ve sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edilerek gündeme eklendi.

Meclis gündeminde yer alan maddeler tek tek görüşülüp oylandıktan sonra kıymetli sanat insanı Fatma Girik’in bir park ve sokağa isminin verilmesi görüşüldü.

Bodrum Belediye Meclisi, Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Fatma Girik’in adını Bodrum’da yaşatmak amacıyla, yaşadığı mahalle olan Torba Mahallesi’ndeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan park ile yanıbaşındaki 3015 numaralı sokağa “Fatma Girik” isminin verilmesini oy birliğiyle kabul etti.

Bodrum Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan meclis toplantısında, gündemle ilgili ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/p maddesi doğrultusunda, Eskişehir İli Tepebaşı Belediyesi ile kardeş şehir olunması talebi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Etiketler bodurm belediyesi ahmet aras fatma girik
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