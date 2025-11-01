Genç Raketler madalyalarını Konyaaltı Belediyesi Başkanı Kotan'dan aldı

Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhuriyetin 102’nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği Spor Şenlikleri Tenis Turnuvası gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Törende konuşan Başkan Cem Kotan, “Etkinliklerimizi Cumhuriyet Bayramı’na denk getiriyoruz ki hem hatırlayalım hem de Cumhuriyet değerimiz sporu yaşatalım. Yaşatırken de Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını analım” dedi.

Konyaaltı Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği Spor Şenlikleri Tenis Turnuvası tamamlandı. 22 Ekim’de başlayan turnuva 8-9, 10-11 ve 12-14 olmak üzere 3 yaş kategorisinde gerçekleşti. 8-9 yaş grubunu Yağız Aras Yılmaz ile Ada Defne Akbaba, 10-11 yaş grubunu Deniz Ercan Baybo ile Nil Kaplan, 12-14 yaş grubunu ise Buğra Pınar ile Nehir Ezgi Yeğin şampiyon tamamladı. HayatPark’ta yapılan turnuvanın ödül töreninde başarı sağlayan genç raketler madalyalarını Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’dan aldı. Törene Başkan Kotan’ın yanı sıra, Cumhuriyet Halk Partisi Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Aslı Tazegül, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tenisçiler, spora ve gençliğe olan katkıları için Başkan Kotan’a teşekkür etti. Kotan ise spora olan desteklerine daima devam edeceklerini vurguladı.

KOTAN, “CUMHURİYET BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Turnuvanın ödül töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Etkinliklerimizi Cumhuriyet Bayramı’na denk getiriyoruz ki hem hatırlayalım hem de Cumhuriyet değerimiz sporu yaşatalım. Yaşatırken de Mustafa Kemal Atatürk’ü ve arkadaşlarını analım. Cumhuriyet bizim için kıymetli, değerleri daha kıymetli. Parti ayırt etmeksizin bu değerleri savunan yurttaşlarımız çok daha kıymetlidir. Unutmayalım ki Cumhuriyet bakidir” dedi. Konyaaltı’nda sporla ilgilenen birçok gencin olduğuna değinen Kotan, “Konyaaltı sporda kendini aşmış durumda. Sporun her dalında bir başarı hikayesi var. Bugün mutluluğunuza ortak olmak için geldim. İnşallah hayatınız boyunca başarı sizinle olur. Dereceye giren çocuklarımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. İyi ki geldiniz iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.