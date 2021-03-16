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  4. İBB Halk Ekmek'ten ''yandaş medyaya'' tokat gibi yanıt

İBB Halk Ekmek'ten ''yandaş medyaya'' tokat gibi yanıt

tv100'de yayınlanan Bakış Açısı programına Halk Ekmek tartışması damga vurdu. İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Süleyman Özışık'ın iddialarına yanıt verdi.

tv100'de Emre Buga'nın sunduğu Bakış Açısı'na  Doç. Dr. gülay Yedekçi, Süleyman Özışık, Necdet Saraç ve İhsan Aktaş konuk oldu.

Süleyman Özışık'ın, "Halk Ekmek AK Parti döneminde günlük 1 milyon 600 bin ekmek dağıtıyor ve büfelerine günde 3 sefer ekmek servisi yapılıyor. Sayın Ekrem İmamoğlu geldikten sonra halk ekmeğin ürettim sayısı 1 milyon 200 bine büfelere servis sayısı da 2’ye iniyor" sözleri üzerine, İBB Halk Ekmek AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama canlı yayına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Süleyman Özışık'ın iddialarına yanıt verdi.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi süleyman özışık ekrem imamoğlu özgen nama
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