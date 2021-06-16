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  4. İBB Sözcüsü Ongun'dan TRT'nin ''fırsatçılığına'' sert tepki

İBB Sözcüsü Ongun'dan TRT'nin ''fırsatçılığına'' sert tepki

İBB Sözcüsü Ongun'dan TRT'nin ''fırsatçılığına'' sert tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, TRT'tenin Türkiye-Galler maçına saniyeler kala yaptığı Kanal İstanbul propagandasına tepki gösterdi. Ongun, "Acizsiniz" dedi.

TRT, Türkiye-Galler maçı öncesi seyircilerin yoğunlaştığı saniyelerde Kanal İstanbul ile ilgili tepki çeken bir yayın yaptı. Maçtan saniyeler önce TRT'de yapılan yayında Kanal İstanbul'un bilimsel çalışma olduğunu öne sürdüğü grafikler paylaşıldı.

Metinde "Kanal İstanbul projesinin çevreye zarar vereceği iddialarının, Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak bu önemli projeyi karalamak ve aleyhte kamuoyu oluşturmak maksadıysa servis edildiği aşikârdır" iddiasında bulunuldu.

Propaganda çalışmasına İBB Sözcüsü Ongun'dan yanıt geldi. Söz konusu propagandayı "acizlik" olarak niteleyen Ongun, "Milli Maç öncesi İstanbulluların çoğunun karşı çıktığı bir konuda üstelik bilime aykırı, yalan bir propaganda yaptınız TRT" dedi.

Etiketler murat ongun ibb istanbul büyükşehir belediyesi
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