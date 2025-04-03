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İBB, Sultanahmet'teki ruhsatsız yapıları yıktı

İBB, Sultanahmet'teki ruhsatsız yapıları yıktı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sultanahmet Meydanı'nda bulunan ve imar planlarında ''park'' ve ''kısmen yol'' olarak belirtilen alanlardaki ruhsatsız yapıları yasal olarak kaldırdığını duyurdu.

İBB mülkiyetindeki bu alanlar, Kentsel Arkeolojik Sit Alanı içinde yer almakta ve üzerlerinde yapılaşmaya izin verilmemekteydi. Ancak, "Türkistan Aşevi" tabela ünvanlı bir restoran işletmesinin bu alanda faaliyet gösterdiği ve 488 m²'lik açık ve kapalı alanda hizmet verdiği tespit edildi. İncelemeler sonucunda, bu yapının herhangi bir yapı ruhsatı veya kullanma izin belgesi olmadığı belirlendi.

İBB, yıkım işleminden sonra, "Aşevi yıkıldı" haberlerine ise, "İstanbul’un tarihi ve kültürel mirası açısından son derece hassas bir konumda yer alan Sultanahmet Meydanı’nda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mülkiyetinde bulunan ve imar planlarında “park” ve “kısmen yol” fonksiyonunda yer alan 98 ada 14 parseldeki ruhsatsız yapı, koruma kurulu kararları ve ilgili mevzuat çerçevesinde yasal olarak kaldırılmıştır" açıklamasında bulundu.

İBB mülkiyetindeki alan

Büyükşehir Belediye, yayımladığı açıklamada şunları kaydetti: "Söz konusu taşınmaz, Kentsel, Kentsel Arkeolojik Sit Alanında kalmakta ve üzerinde herhangi bir yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir. Ancak alana ilişkin şikayetler doğrultusunda, yapılan incelemeler ve koruma kurulunun 2013 yılında aldığı yapıların kaldırılması kararını tarafımıza iletmesi ile süreç başlamıştır. Yapılan incelemede İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı parselde İsa Yusuf Alptekin Parkı tabelasının olduğu ancak “Türkistan Aşevi” tabela ünvanlı restoran işletmesinin yer aldığı, dosyasında ve yerinde yapılan incelemede 488 m²’lik açık ve kapalı alanın kullanıldığı ve restoran olarak işletildiği tespit edilmiştir.

Yapılan denetim ve resmi yazışmalar sonucunda:
• Yapının herhangi bir yapı ruhsatı,
• Yapı kullanma izin belgesi veya
• Onaylı projesi bulunmadığı tespit edilmiştir.

İşletmenin vergi levhası bulunması ya da ecrimisil ödemesi yapılması, yapının yasal statü kazanmasını sağlamamaktadır. Ecrimisil, yalnızca kamu taşınmazlarının izinsiz kullanımı halinde tahsil edilen idari bir yaptırımdır ve müktesep hak doğurmaz. Özellikle Sultanahmet gibi Kentsel Arkeolojik Sit Alanlarında bir yapının yasal olabilmesi için imar planlarına mülkiyete ve koruma kriterlerine uygun olması gerekir.

Mahkeme, İBB'yi haklı buldu

T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 2013 yılında aldığı yıkım kararı doğrultusunda bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmayan kaçak restoranla ilgili, işletmecilere gerekli tebligatlar yapılmış, alanın tahliyesi için yasal süre tanınmıştır. İşletmeciler İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan işlemleri yargıya taşıyarak yıkımı önlemek istemişler ancak, İstanbul 4. İdare Mahkemesince önce yürütmeyi durdurma kararı verilmiş, yapılan savunmaların değerlendirilmesiyle birlikte açılan davayı esastan incelemiş ve davanın reddine karar vermiştir. Bu sürecin ardından ardından Zabıta Dairesi Başkanlığı marifetiyle kaçak işletmenin yıkım işlemi gerçekleştirilmiştir.

Yani, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yaptığı işlemler yargı denetiminden de geçmiş ve hukuka uygun bulunmuştur.

"İBB, kamusal alan mücadelesini sürdürecektir"

Kamuoyunda bu yasal sürecin “siyasi” gerekçelerle gerçekleştirildiği yönündeki iddialar asılsızdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin meydanlarında, parklarında, kıyılarında, tarım alanlarında, orman alanlarında ve tarihi kültürel alanlarında yürüttüğü kamusal alanların halkın kullanımına açılması ve bu alanlardaki işgallerin kaldırılması için yürüttüğü mücadelenin bir örneğini Sultanahmet’te göstermiştir. Benzer nitelikte yargı süreci devam eden birçok alan bulunmaktadır. Bu alanların da yasal süreçleri tamamladıktan sonra gerekli işlemler hayata geçirilecek ve Sultanahmet, Salacak Sahili, Kadıköy Meydanı, Fındıklı Parkı gibi halkın kullanımına kazandırılacaktır."

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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