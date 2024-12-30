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İETT kaptanları, İstinye Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi alacak

İETT kaptanları, İstinye Üniversitesi'nde İngilizce eğitimi alacak
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İETT, İstanbul’un özellikle merkezi ve turistik bölgelerinde görev yapan kaptanlarına özel İngilizce Dil Eğitimine başlıyor.

İstanbul’daki tüm otobüs hatları ile, metrobüs sistemini, Adalar İlçesi’ndeki tüm toplu taşıma araçlarını, tarihi Beyoğlu – Karaköy Tüneli’ni ve İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvayı işleten 154 yıllık köklü geçmişe sahip olan İETT, hizmetlerini daha da nitelikli hale getirmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Bir günde gerçekleştirdiği yaklaşık 5 milyon yolculuk ile Avrupa’nın 27 ülkesinden daha fazla bir nüfusu taşıyan İETT, “her seferinde daha iyiye” hedefiyle gerek yatırım gerekse işletme faaliyetleri kapsamında bir çok yeniliğe de imza atıyor.

Bu kapsamda İstinye Üniversitesi ile işbirliği yapan İETT, İstanbul’un en turistik bölgeleri olan Adalar, Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy gibi önemli ve yoğun bölgelerde görev yapan kaptanlar ile duraklar ve peronlarda görev yapan saha personellerinin İngilizce dil bilgisinin gelişmesi için eğitimlere başlıyor.

Özellikle İstanbul’a birçok farklı milletten gelen turistlere daha kolay ve daha nitelikli hizmet sunulması hedeflenen proje kapsamında ayrıca, İETT kaptanlarının görev sırasında her türlü sıra dışı olaya daha hazır olabilmeleri, empati ve stres yönetimi konusunda çok daha güçlü olabilmeleri için Üniversitenin uzman psikologlarından ve akademisyenleri tarafından bire bir olarak eğitim almaları da sağlanmış olacak.d

Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu İETT istinye üniversitesi ingilizce ingilizce eğitimi
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