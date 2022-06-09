İmamoğlu'ndan öğrencileri güldüren sözler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın Beylikdüzü'nde açtığı karakol binasına hiçbir polisin katılmamasını anlattığı anlar öğrencileri güldürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Bilgi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü’nün etkinliğinde üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı

Ekrem İmamoğlu, "Beylikdüzü Belediye Başkanımız karakol binası yaptı. Karakol binasını açıyoruz. Ben oradayım. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener orada. Bir tane polis yok. Talimatla gelemediler niliyor musunuz. Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü yok. Komiser yok komiser. Ayıp, yazık" şeklindeki ifadeleri öğrencileri güldürdü.

"Rektör elimizi sıksa yarın görevden alınacak diyen Ekrem İmamoğlu, "Hoş bu ara bi iki rektörün elini sıksak da görevden alınsa" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU ?

Beylikdüzü Belediyesi tarafından Adnan Kahveci Mahallesi’nde düzenlenen Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ve Mevlana Cami Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi açılış töreninde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener katılmıştı.

Gürpınar Polis Merkezi Amirliği’ni de içeren toplu açılış törenine emniyet mensuplarının katılmamasına tepki gösteren Meral Akşener “Bu salonda bu iki açılışta herhalde emniyeti temsilen bir tek ben varım netice itibariyle eski İçişleri Bakanıyım" demişti.