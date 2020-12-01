İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı verildi!

Halk TV'de her Salı ekranlara gelen "Şimdiki Zaman Siyaset"te çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Halk TV Haber Koordinatörü Bengü Şap, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı verildiğini ve İmamoğlu'nun koruma çemberinin genişletildiğini ifade etti.

Odatv'de yer alan haberde, "İçişleri Bakanlığı ve Valilikle koordine olunarak güvenlik çemberi yeniden ele alındı, tüm güvenlik kurumları uyarıldı. İstanbul Valiliği emriyle Ekrem İmamoğlu’nun koruma sayısı artırıldı" ifadelerine yer verildi.

İlk olarak Oda TV'de gündeme getirilen iddia, akşam saatlerinde Bengü Şap tarafından da doğrulandı. Oda TV'de yayınlanan haber "İmamoğlu’na suikat girişiminde bulunmak için görevlendirilen IŞİD militanları son anda yakalandı." dendi ancak Bengü Şap'ın söylediğine göre militanlar henüz yakalanmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarından olayı doğrulayan Bengü Şap, İmamoğlu'nun koruma çemberinin genişletildiğini ve korumaların teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Bengü Şap, olayı henüz İçişleri Bakanlığı'na doğrulatamadığını ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kaynaklarına doğrulattığını ifade etti.

İsmail Saymaz: İçişleri Bakanlığı yetkilileri istihbari bir duyum olduğunu söyledi

Yayında bakanlık yetkilileri ile görüşen İsmail Saymaz, yetkililerin eline 15 gün önce bir istihbari not ulaştığını doğruladı. Doğrudan bir suikast olgusu olmadığını belirten bakanlık yetkilileri, sadece Ekrem İmamoğlu'nun isminin geçmediğini ve farklı isimlerin de istihbari notta yer aldığını İsmail Saymaz'a açıkladı.