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  4. 05 Ocak 2021 22:08

İstanbul'un akciğeri Sarıyer

Sadece ilçe sakinlerinin değil tüm İstanbulluların nefes alabileceği yeni alanların oluşturulduğu Sarıyer'e 178 park ve 48 yeşil alan kazandırıldı. 2021 yılı içinde 4 yeni park hedefi olan Sarıyer Belediyesi, böylelikle 7.034 metrekarelik bir alanı daha halkın ortak kullanımına açmış olacak.

İstanbul'un akciğeri Sarıyer
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Sarıyer mavisiyle olduğu kadar yeşiliyle de ünlü. Uçsuz bucaksız koruları, Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretumu, fidanlıkları ve parklarıyla doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen İstanbulluların vazgeçilmezi olan Sarıyer’in parkları yenileniyor. Özellikle pandemi döneminde sokakların boş olmasını fırsat bilen Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mevcut parklarda ağaçlandırma, yenileme ve peyzaj düzenlemesine devam ederken; oyun gruplarından zemine, ağaçlandırmadan banklara kadar tahrip olmuş her noktayı yeniden düzenleyerek vatandaşların kullanımına sunuyor.

TÜM EKSİKLER GİDERİLİYOR

Vatandaşların boş zamanlarında huzur ve güven içinde dinlenebileceği ve çocukları ile zaman geçirebileceği yeşil alanları genişletmeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yenileme çalışmalarının yanı sıra ağaçlandırma, bitkilendirme, yeşil alanlar oluşturulması, budama, mevsimsel bakım ve bitki dikim çalışmalarını da sürdürüyor. Bunların yanı sıra atölye çalışmaları kapsamında oyun grubu, bank ve piknik masası ihtiyaçları karşılanıyor. 

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