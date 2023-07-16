Kadıköy Kalamış'ta maç keyfi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Voleybol Milletler Ligi’nin yarı final maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları ABD’de oynanan maçta ABD’yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Sporseverler, saat farkı nedeni ile 03.30’da başlayan maçı Kalamış Atatürk Parkı’na kurulan dev ekrandan birlikte izlemenin keyfini yaşadı. Sabaha karşı oynanmasına rağmen parkı gelen taraftarlar, heyecan içinde geçen maçı tezahüratlar ve müzikler eşliğinde takip etti. Sultanlar, güçlü rakibi ABD’yi evinde devirdi. Rakibini 3-1 yenerek şov yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale çıkmayı başardı.

Sabaha karşı oynanmasına rağmen maçı izlemeye Kadıköy dışından gelenler de vardı. Maçı coşkuyla izleyen sporseverler arasında bulunan bir izleyici maçı açık havada izlemek için Şişli’den Kadıköy’e geldiğini belirtirken başka bir izleyici de, “Voleybol maçlarını ilgiyle takip ediyorum ve çok seviyorum. Sabahın 04:00’ünde bu coşkuyu hep birlikte yaşamamızı sağlayan Kadıköy Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Sultanlar final maçını Çin ile oynayacak

ABD’nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan karşılaşmayı 3-1 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Çin arasında oynanacak final maçı 17 Temmuz’da 01.30’da oynanacak ve Kalamış Atatürk Parkı’na kurulan dev ekrandan izlenebilecek.