Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü! Sessiz sedasız Silivri'den ayrıldı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyareti sonrası açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ziyaret sırasında eski milletvekili Aykut Erdoğdu, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Hasan Akgün, Ahmet Özer, Oya Tekin, Hakan Bahçetepe, Resul Emrah Şahan ile de görüştü. Kılıçdaroğlu ziyaretler için saat 12.00’de cezaevine girerken, saat 16.00 sıralarında basın mensuplarına açıklama yapmadan Silivri'den ayrıldı.

DHA