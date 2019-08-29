Kadınlara ve engellilere her dalda eğitim

Maltepe Belediyesi kadınlar ve engellilere yönelik hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi yapılan iş birliği çerçevesinde, belediyeye bağlı 5 merkezde el sanatlarından spora, aşçılıktan pastacılığa kadar çeşitli dallarda açılacak kurslar ile eğitim verilecek. Maltepe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce ilçe dâhilinde ikamet eden kadın ve engellilere sunulacak kurslar Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi, Üreten Engelliler Merkezi, Altın Yıllar Yaşam Merkezi, Fındıklı Kadın Danışma Merkezi ve Maltepe Kadın Girişimcilik Muftağı’nda 15 Eylül’den itibaren verilmeye başlanacak.

Kurs programına göre Gülsuyu Kadın Danışma Merkezi’nde dekoratif el sanatları (dikiş-nakış vb.), iğne oyası ve spor (pilates, yoga vb.) ile okuma-yazma; Üreten Engelliler Merkezi’nde dekoratif el sanatları, günlük yaşamda destek eğitimleri, mutfak becerileri, temizlik vb. ve engelli anneleri için dekoratif el sanatları; Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde dekoratif el sanatları, spor, halk oyunları, müzik, koro ve satranç; Fındıklı Kadın Danışma Merkezi’nde okuma-yazma, dekoratif el sanatları ile spor ve Maltepe Kadın Girişimcilik Mutfağı’nda pastacılık ve aşçılık eğitimi verilecek.

Kurslara katılmak isteyenler, 0216 458 99 99 Dâhili: 2030, 2049, 2052 veya 0216 458 99 77’den başvurularını yapabilecek.