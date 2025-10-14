Kartal, Avrupa'nın enerji devriminde öncü rol üstleniyor

Kartal Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Birliği destekli “PED4ALL: Adil Stratejilerle Mahallelerin Enerji İhtiyacını Karşılamak” projesinin ikinci periyodik toplantısı, Avrupa’nın enerji devriminde Kartal’ın liderliğini pekiştirdi.

Kartal Belediyesi, Avrupa’nın enerji dönüşümüne yön veren “PED4ALL” projesinin ikinci periyodik toplantısına ev sahipliği yaptı. Makine Hangar’da gerçekleştirilen toplantıya, proje koordinatörü Vrije Üniversitesi (Brüksel) ile Belçika, İtalya ve Türkiye’den proje ortakları; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İGDAŞ ve Kartal Belediyesi temsilcileri katıldı.

Kızılay Bulvarı Pilot Bölge Olarak Parlıyor

Toplantının ana gündemini, Kartal’ın Kızılay Bulvarı’nda yürütülen enerji verimliliği ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturdu. Bölgedeki cephe yenilemeleri, akıllı ulaşım sistemleri, yenilikçi atık yönetimi çözümleri ve altyapı iyileştirmelerine ilişkin AR-GE bulguları değerlendirildi. Projenin bir sonraki aşamasında uygulanacak tasarım ve koordinasyon süreçleri de toplantıda detaylandırıldı.

Kartal Belediyesi, katılımcılara ilçenin sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan; yeşil altyapı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm projelerini tanıtarak, çevreye duyarlı uygulamalarıyla tam not aldı. Üç gün süren program boyunca teknik oturumlar, saha gezileri ve değerlendirme panelleri gerçekleştirildi; katılımcılar, Kızılay Bulvarı’ndaki pilot uygulama alanını yerinde inceledi.

“Kartal, Avrupa’nın Enerji Dönüşümünde Örnek Bir Model”

Vrije Üniversitesi akademik ekibi toplantıda yaptığı değerlendirmede,

“Kartal, Avrupa’daki pozitif enerji bölgesi modelleri arasında fark yaratıyor. Yerel yönetimlerin kararlı ve aktif katılımı, bu dönüşümün başarısında kilit bir rol oynuyor,” ifadelerini kullanarak Kartal Belediyesi’nin vizyoner yaklaşımına dikkat çekti.

Kartal Belediyesi yetkilileri ise projenin uluslararası arenadaki önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“PED4ALL gibi Avrupa çapında ses getiren projeler, Kartal’ı enerji verimliliği ve sürdürülebilirlikte öncü bir merkez haline getiriyor. Bu süreç, ilçemizin küresel ölçekteki itibarını güçlendiriyor” dedi.

Kartal’dan Avrupa’ya İlham Veren Adımlar

Üç gün süren yoğun program, Kartal’ın enerji dönüşümündeki lider rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Avrupa Birliği’nin “Pozitif Enerji Bölgeleri ve Sürdürülebilir Şehirler (ENPED)” çağrısı kapsamında desteklenen PED4ALL projesi, 2030 yılına kadar 100 Avrupa şehrinin iklim nötr olma hedefine katkı sunarken; Kartal, Türkiye’nin sürdürülebilir gelecek vizyonunda ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen proje; enerji verimliliği, yenilikçi kentsel dönüşüm ve sürdürülebilirlik odaklı çözümler geliştirerek Avrupa’nın enerji geleceğine yön veriyor.