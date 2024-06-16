Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'den Kurban Bayramı mesajı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Gökhan Yüksel, mesajında Kurban Bayramı'nın birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmesini temenni ederek, "Komşularım ve tüm İslam âlemi için, paylaşmanın ve hoşgörünün ön planda olduğu, sevgi, barış ve huzur dolu bir bayram dilerim." ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Yardımlaşma ve dayanışma mevsiminin en güzel esintisini üzerimizde hissettiğimiz, küslüklerin son bulduğu, iyilik ve sevginin egemen olduğu, ihtiyaç sahiplerinin daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar, insani değerlerin en saf haliyle tecrübe edildiği, ilişkilerin güçlendiği, sevgi ve hoşgörünün kapılarını aralayan özel günlerdir. Bu özel günlerde paylaşmanın ve yardımlaşmanın bilinciyle hareket etmemiz gerektiği aşikârdır. Kurban Bayramı, paylaşmanın ön planda olduğu, küslüklerin geride bırakıldığı, arkadaşlar ve aile ile bir araya gelinen özel bir zamandır. Bu bayramı, birliğimizi pekiştirmek, barış ve sevgiyle dolu günler için umudumuzu yükseltmek adına bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz.

Kartal Belediyesi olarak, komşularımızın bayramlarını en iyi şekilde geçirebilmeleri için gerekli tüm önlemleri aldık. Bayramınızı daha rahat geçirebilmeniz için nöbetçi ekiplerimiz bayram boyunca hizmetinizde olacak. Kurban Bayramı’nda vefat eden yakınlarını ziyaret etmek isteyen komşularımızın ulaşımını sağlamak adına düzenlediğimiz ücretsiz ring seferlerine bu bayram da devam ediyoruz. Ring araçlarımız Arefe ve Bayramın 1. ve 2. günü Kartal Meydanı'ndan hareket edecek.

Toplumumuz için büyük önem taşıyan bu özel günü sağlık ve huzur içinde karşılamanın mutluluğuyla; tüm komşularımın Kurban Bayramı'nı içtenlikle kutlar, komşularım ve tüm İslam âlemi için, paylaşmanın ve hoşgörünün ön planda olduğu, sevgi, barış ve huzur dolu bir bayram dilerim."