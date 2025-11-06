  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Bilim ve Teknoloji Atölyeleri
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını desteklemek amacıyla Makina Hangar’da yenilikçi ‘Maker Atölyeleri’ düzenliyor. Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; robotik, 3D tasarım, mühendislik uygulamaları ve yaratıcı üretim alanlarında deneyim kazanacak.

Yaş gruplarına göre planlanan eğitimlerde öğrenciler; 3D kalemlerle tasarım yapacak, biyonik balık modelleri oluşturacak, 3D yazıcı teknolojileriyle tanışacak ve mühendislik temelli uygulamalarla üretim süreçlerine katılacak.

Kartal Belediyesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Genix, FESTO ve 3DFI (3D Printer Solutions) işbirliğinde düzenlenecek program süresince her öğrenci bir seansa katılım sağlayabilecek. Kontenjanlar sınırlı tutulurken, atölyeler ilkokul ve ortaokul grupları için ayrı olarak gerçekleştirilecek.

Program Tarihleri ve İçerikleri

9 Kasım – Pazar

Biyonik Robotlar / Biyonik Balık Yapı Atölyesi

Doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla, çocuklar kendi biyonik balıklarını tasarlayacak ve hareket ettirecekler.

            •          İlkokul: 09.30 – 12.00
            •          Ortaokul: 13.00 – 15.30

11 Kasım – Salı

3D Kalem ile Tasarım Atölyesi

Katılımcılar 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak, yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek.

             •          İlkokul: 09.30 – 10.30 / 11.00 – 12.00
            •          Ortaokul: 13.00 – 14.00 / 14.30 – 15.30

 

11–12–13–14 Kasım

Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri (Yaş Gruplarına Göre)

Yaş gruplarına göre hazırlanan özel atölyelerde; bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerle buluşacak.

            •          1–2. Sınıflar: 09.30 – 10.30
            •          3–4. Sınıflar: 10.45 – 11.45
            •          5–6. Sınıflar: 13.00 – 14.00
            •          7–8. Sınıflar: 14.15 – 15.15

12 Kasım – Çarşamba

3D Tasarım Atölyesi

Öğrenciler, 3D yazıcı teknolojisiyle kendi özgün fikirlerini gerçeğe dönüştürecek.

            •          İlkokul: 09.30 – 12.00
            •          Ortaokul: 13.00 – 15.30

Atölyeler, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, FESTO, 3DFIX ve Genix iş birlikleriyle gerçekleştirilecek.

Katılım için ön kayıt gereklidir. Detaylı bilgi ve başvuru:

text-ad
Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Akaryakıt fiyatlarına Kasım ayının ikinci zammı geliyor: 60 TL'ye dayanacak! Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi Beşiktaş'ın yıldız isminden güzel sevgilisine dudak uçuklatan evlilik teklifi hediyesi ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt ''İtine, köpeğine sahip çık'' demişti... Erdoğan'dan Özgür Özel'e yanıt 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde TC Kimlik numarasına göre başvuru günleri belli oldu Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar Estetik iddialarını yalanlayıp ''benim genetiğim güzel'' demişti; eski fotoğraflarını yayınladılar 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti 5'inci kattan aşağı 15 metre yükseklikten düşen genç öğretmen hayatını kaybetti Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Bakan Şimşek sinyali verdi: Daha düşük zam yapılacak! Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Türkiye'nin 33 yıllık havayolu devi resmen iflas etti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Emekliye en yüksek maaş prosyonunu veren banka değişti Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu Çarpıntı dizisinin kadrodan çıkarılan ünlü oyuncunun tepkisi olay oldu
Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar Attığı her adım, söylediği her söz olay olan ünlü fenomenden sürpriz karar 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu 13 seçim anketinin ortalamasına göre birinci parti belli oldu ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! ''Sevişilecek insan kalmadı'' diyen Okan Bayülgen'e yanıt, eski eşinden geldi! Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... Noterlerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak... İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! İslam Memiş'ten yeniden yükseliş sinyali veren gram altın için olay olacak fiyat tahmini! Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı Son genel seçim anketinde CHP, AK Parti ile MHP'nin toplamını da aştı 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! 60 yaşındaki eski eşinin yeniden evlendiğini öğrenince gözü döndü; darp edip bıçakladı! İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Marmara Bölgesi uyarısı Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama Ünlü dondurma markasından ''dışkı bakterisi'' iddialarına açıklama SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi SGK Uzmanı Erdursun, en düşük emekli maaşı için net rakam verdi