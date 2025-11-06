Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Bilim ve Teknoloji Atölyeleri

Kartal Belediyesi, çocukların bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını desteklemek amacıyla Makina Hangar’da yenilikçi ‘Maker Atölyeleri’ düzenliyor. Kartal Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi Makina Hangar’da gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; robotik, 3D tasarım, mühendislik uygulamaları ve yaratıcı üretim alanlarında deneyim kazanacak.

Yaş gruplarına göre planlanan eğitimlerde öğrenciler; 3D kalemlerle tasarım yapacak, biyonik balık modelleri oluşturacak, 3D yazıcı teknolojileriyle tanışacak ve mühendislik temelli uygulamalarla üretim süreçlerine katılacak.

Kartal Belediyesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Genix, FESTO ve 3DFI (3D Printer Solutions) işbirliğinde düzenlenecek program süresince her öğrenci bir seansa katılım sağlayabilecek. Kontenjanlar sınırlı tutulurken, atölyeler ilkokul ve ortaokul grupları için ayrı olarak gerçekleştirilecek.

Program Tarihleri ve İçerikleri

9 Kasım – Pazar

Biyonik Robotlar / Biyonik Balık Yapı Atölyesi

Doğadan ilham alan mühendislik uygulamalarıyla, çocuklar kendi biyonik balıklarını tasarlayacak ve hareket ettirecekler.

• İlkokul: 09.30 – 12.00

• Ortaokul: 13.00 – 15.30

11 Kasım – Salı

3D Kalem ile Tasarım Atölyesi

Katılımcılar 3D kalemlerle kendi tasarımlarını oluşturarak, yaratıcılıklarını gerçeğe dönüştürecek.

• İlkokul: 09.30 – 10.30 / 11.00 – 12.00

• Ortaokul: 13.00 – 14.00 / 14.30 – 15.30

11–12–13–14 Kasım

Çocuk Bilim ve Mühendislik Koridoru Atölyeleri (Yaş Gruplarına Göre)

Yaş gruplarına göre hazırlanan özel atölyelerde; bilim, teknoloji ve mühendislik deneylerle buluşacak.

• 1–2. Sınıflar: 09.30 – 10.30

• 3–4. Sınıflar: 10.45 – 11.45

• 5–6. Sınıflar: 13.00 – 14.00

• 7–8. Sınıflar: 14.15 – 15.15

12 Kasım – Çarşamba

3D Tasarım Atölyesi

Öğrenciler, 3D yazıcı teknolojisiyle kendi özgün fikirlerini gerçeğe dönüştürecek.

• İlkokul: 09.30 – 12.00

• Ortaokul: 13.00 – 15.30

Atölyeler, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, FESTO, 3DFIX ve Genix iş birlikleriyle gerçekleştirilecek.

Katılım için ön kayıt gereklidir. Detaylı bilgi ve başvuru: