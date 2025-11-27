Kartal Belediyesi’nden “Depremi Tanımak, Depremle Yaşamak” Paneli

Kartal Belediyesi, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi iş birliğiyle deprem gerçeğini farklı disiplinler ışığında ele alacak kapsamlı bir panele ev sahipliği yapacak. “Depremi Tanımak, Depremle Yaşamak” başlıklı etkinlik, 29 Kasım Cumartesi günü saat 11.00’de İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Kartal Belediyesi, İstanbul’un olası depremine ilişkin güncel bilimsel verileri ve afet bilinci çalışmalarını kamuoyuyla paylaşmak üzere önemli bir etkinliği hayata geçiriyor. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen panel; deprem gerçeğini, riskleri, yapı güvenliğini ve afet öncesi-sonrası hazırlıkları alanında uzman isimlerle değerlendirecek.

Moderatörlüğünü Yusuf Işık’ın üstleneceği panelde Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Demir, ‘Deprem Nedir? ve Türkiye’de Deprem Gerçeği’ başlıkları ile Türkiye’nin deprem kuşağındaki konumunu ve ülke genelindeki sismik tabloyu aktaracak.

İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi temsilcisi Onur Batman ise ‘Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Yeni İnşaat Teknolojileri’ ve güncel mühendislik yaklaşımlarına dair kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek.

Kartal Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin lideri Tarık Boyoğlu, deprem öncesi hazırlık süreçlerinden, deprem sonrası yapılacaklar ile afet yönetimi ve arama kurtarmanın sahadaki işleyişine kadar uzanan deneyimlerini paylaşarak depremle mücadelede yerel düzeyde yapılabilecek çalışmaları ele alacak.

Afet bilincinin güçlendirilmesi ve kentsel yaşamda deprem güvenliğinin toplumun tüm kesimleri tarafından anlaşılır hâle getirilmesini hedefleyen panel, tüm Kartallı vatandaşların katılımına açık olacak.