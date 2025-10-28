  1. Anasayfa
Kartal’da Geleceğe Nefes Olacak Tohumlar Toplandı

Kartal Belediyesi, sürdürülebilir çevre bilinci oluşturmak ve doğaya katkı sağlamak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Ekolojik Takip Derneği’nin “Bir Tohum Bin Nefes” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen Tohum Toplama Etkinliği, Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda yapıldı.

Kartallı kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, doğanın yeniden canlanmasına katkı sunmak amacıyla meşe palamutları toplandı. Doğaya yeniden hayat verecek tohumlar, ilerleyen günlerde kille kaplanarak yanan ormanlık alanlarda toprakla buluşturulacak. Etkinliğe, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan da katılarak doğaya nefes olacak çalışmaya destek verdi.

Kadınlardan yeşeren dayanışma

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, etkinlikte yaptığı konuşmada doğa bilincinin toplumsal dayanışmayla güçleneceğini vurgulayarak şunları kaydetti;

“Bugün burada, Cumhuriyetimizin 102. yılına yaklaşırken, umudu ve geleceği toprağa ekiyoruz. Bu sabah Kadın Meclisi’miz vardı. Kadın meclisimiz, Ekolojik Takip Derneği ve Pars Arama Kurtarma Ekibi ile birlikte meşe palamutları topluyoruz. Bu küçük tohumlar, yanan ormanlarımızı yeniden yeşertecek. Bu anlamlı etkinliğe katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Gökhan Yüksel’in öncülüğünde doğaya sahip çıkmaya, çevre dostu projeler üretmeye devam edeceğiz.”

Doğaya nefes, geleceğe umut

Etkinlik kapsamında toplanan tohumlar, daha sonra ekolojik yöntemlerle hazırlanarak doğaya yeniden kazandırılacak. Etkinliğin sonunda katılımcılar, çevre bilincini artırmak ve yeşil alanları çoğaltmak amacıyla bu tarz etkinliklerin yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, Kartal Belediyesi ailesine teşekkür etti.

