Kartal'da tsunami tatbikatı yapıldı

Güncelleme:

Kartal Belediye Başkanı Başkan Gökhan Yüksel Öğrencilerle Birlikte Tsunami Tatbikatına Katıldı

Kartal’da, olası Marmara Depremi sonrasında meydana gelebilecek tsunami riskine karşı hazırlık çalışmaları kapsamında tsunami tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Kartal Hüseyin Saim Eken Ortaokulu’nda düzenlenen tatbikata; AFAD, Kartal Kaymakamlığı, Kartal Belediyesi ile Tuzla Belediyeleri’nin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğrencilerle birlikte tsunami tahliye tatbikatına katılarak, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti.

Tatbikat kapsamında öğrenciler önce deprem anında uygulanması gereken “çök, tutun, kapan” hareketini yaptı. Ardından öğretmenleri ve kurtarma ekiplerinin yönlendirmesiyle okuldan tahliye edilen öğrenciler, yoğun yağış altında güvenli toplanma alanı olarak belirlenen Atalar Spor Merkezi sahasına yürüdü. Yaklaşık 1,2 kilometrelik güzergâh boyunca öğrenciler, arama kurtarma ekipleri ve zabıtaların oluşturduğu koridordan güvenle ilerledi.

Yoğun yağış altında gerçekleşen tatbikata, AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de eşlik ederek öğrencilerle birlikte tüm güzergâhı yürüyerek tsunami tehlikesinden uzaklaştılar.

Tatbikatın ardından açıklama yapan Başkan Gökhan Yüksel, spor sahasının hemen dışındaki yıkımlara ve yeni yapılara dikkat çeken bir konuşma yaptı. Ardından Deprem ve tsunami riskine karşı her aşamada hazırlıklı olmanın önemine değinen Kartal Belediye Başkanı, “Bugün burada yapılan çalışma öğrencilerimizin duyarlılığını artırırken, bizlere de afetlere karşı daha güçlü adımlar atmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. Çocuklarımızı duyarlılıklarından dolayı tebrik ediyorum.” dedi.

Marmara Denizi’nde meydana gelebilecek olası depremlerden kaynaklanacak Tsunami riskini azaltmak için UNESCO Hükümetler Arası Oşinografi Komisyonu (IOC) tarafından kıyı topluluklarının deniz kaynaklı tehlikelere karşı hazırlık kapasitelerinin artırılmasını amacıyla yürütülen CoastWAVE projesinin 2. Fazı kapsamında Kartal’da yapılan tatbikat yoğun yağmura rağmen gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yürütücülüğünde, İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM), İBB Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü, Kartal ve Tuzla İlçe Kaymakamlıkları, Kartal ve Tuzla Belediye Başkanlıklarının katılımlarıyla yürütülen projede, Tsunami erken uyarı ve tahliye planlarının hazırlanması, eğitim ve farkındalık çalışmalarının başarılı bir şekilde tamamlanmasının ardından Kartal ve Tuzla ilçelerine “Tsunamiye Hazır Kent Sertifikası” verilecek.

