Konyaaltı, afetlere karşı hazırlanıyor

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla daha belirgin hale getiriyor.

Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla

daha belirgin hale getiriyor.



Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, olası bir afete karşı ilçe genelinde Afet Toplanma Alanlarını

işaretleme çalışmalarına başladı. Her mahallede yer alacak Afet Toplanma Alanı, öğrenci, yaşlı ve

hasta bireylerin hızlı bir şekilde güvenli alana ulaşması için okul, hastane vb. kurumların yakınında

bulunan alanlardan tercih ediliyor. Konyaaltı ilçe genelinde 207 toplanma alanı olduğunu ifade eden

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz olası bir afete karşı

hazırlıklı olmalıyız. Bu amaçla kurduğumuz Sivil Savunma Servisi’miz yangın, deprem, sel vb. gerek

doğal gerekse de insan kaynaklı afetlere karşı yurttaşlarımız için bilgilendirme seminerleri düzenliyor.

Bunun yanında Afet Toplanma Alanları ve vatandaşların bu alanlara nasıl ulaşabileceği konusunda

çalışmalar yapıyor” dedi.



NASIL ULAŞILABİLİR?

İlçedeki tüm mahallelerin Afet Toplanma noktası işaretleme işlemi tamamlandıktan sonra adresleri

koordinatları ile birlikte Konyaaltı Belediyesi web sitesinden yayımlanacağı bildirildi. Vatandaşlar

ayrıca montajlanan levhalarda yer alan kare kod okutma sistemi ve koordinatları ile yerlerini

belirleyebilecek. Afet Toplanma tabelalarında kullanılan malzemenin reflektif olması sayesinde gece

herhangi bir ışık yansıması ile de kolayca fark edilmesi mümkün olacak.