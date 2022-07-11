Konyaaltı, afetlere karşı hazırlanıyor
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla daha belirgin hale getiriyor.
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, ilçe genelindeki Afet Toplanma alanlarını tabelalarla
daha belirgin hale getiriyor.
Konyaaltı Belediyesi Sivil Savunma Servisi, olası bir afete karşı ilçe genelinde Afet Toplanma Alanlarını
işaretleme çalışmalarına başladı. Her mahallede yer alacak Afet Toplanma Alanı, öğrenci, yaşlı ve
hasta bireylerin hızlı bir şekilde güvenli alana ulaşması için okul, hastane vb. kurumların yakınında
bulunan alanlardan tercih ediliyor. Konyaaltı ilçe genelinde 207 toplanma alanı olduğunu ifade eden
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Yaşanmasını hiçbir zaman istemediğimiz olası bir afete karşı
hazırlıklı olmalıyız. Bu amaçla kurduğumuz Sivil Savunma Servisi’miz yangın, deprem, sel vb. gerek
doğal gerekse de insan kaynaklı afetlere karşı yurttaşlarımız için bilgilendirme seminerleri düzenliyor.
Bunun yanında Afet Toplanma Alanları ve vatandaşların bu alanlara nasıl ulaşabileceği konusunda
çalışmalar yapıyor” dedi.
NASIL ULAŞILABİLİR?
İlçedeki tüm mahallelerin Afet Toplanma noktası işaretleme işlemi tamamlandıktan sonra adresleri
koordinatları ile birlikte Konyaaltı Belediyesi web sitesinden yayımlanacağı bildirildi. Vatandaşlar
ayrıca montajlanan levhalarda yer alan kare kod okutma sistemi ve koordinatları ile yerlerini
belirleyebilecek. Afet Toplanma tabelalarında kullanılan malzemenin reflektif olması sayesinde gece
herhangi bir ışık yansıması ile de kolayca fark edilmesi mümkün olacak.
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