Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan esnafla buluşmaya devam ediyor



Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Liman ve Hurma Mahallesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Kotan esnafın taleplerini dinleyerek her zaman kendilerinin yanında olduklarını vurguladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Konyaaltı Belediyesi’ne yürüyerek gitmeye, yürüyüş güzergahında bulunan esnafla buluşmaya devam ediyor. Buluşmalar kapsamında Liman ve Hurma Mahallesi’ni tercih eden Başkan Kotan ilk olarak Liman Mahalle Pazarı’nı ziyaret etti. Pazarcı esnafıyla tek tek selamlaşan Kotan, talep ve önerileri dinledi. Esnafın samimi karşılamasıyla birlikte Başkan Kotan burada pazarın işleyişine dair notlar aldı. Ardından Hurma Mahallesi’nde ziyaretlerine devam eden Başkan Cem Kotan, dükkanları gezerek talepleri dinlemeyi sürdürdü. Hurma Mahallesi’nde de ilgiyle karşılanan Kotan, Konyaaltı Belediyesi olarak esnafın yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

KOTAN, “KONYAALTI’MIZI MASA BAŞINDA YÖNETMİYORUZ”

Esnaf ziyaretlerinin sorunların yerinde tespit edilmesine ve çözüm süreçlerinin hızlanmasına katkı sağladığını vurgulayan Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, “Esnafımızı dinliyoruz ve hızlı çözüm üretmek için buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimizin yanı sıra ben de sahadayım. Böylelikle sorunları yerinde görme imkanı buluyorum. Esnafımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Karşılıklı hoşgörü içerisinde ilçemizdeki hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Konyaaltı’mızı masa başında yönetmiyoruz. Vatandaşlarımız ve esnafımızla bir arada olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

 

