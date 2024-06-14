Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan kurban satış yerini ziyaret etti

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Tarımsal Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü’nde görevli ekiplerle birlikte, kurban bayramı öncesi Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kurban satış yerini kontrol etti.

Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların sağlığını ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önlemler aldı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara ücretsiz kesim hizmeti için üç nokta belirlendi. Bu kapsamda Liman, Siteler ve Altınkum Mahallesi’nde kesim yapılabilecek. Belediye, Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ni (Boğaçay yanı) kurban satış noktası olarak belirledi. Buna bağlı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Tarımsal Hizmetler ve Zabıta Müdürlüğü’nde görevli ekiplerle birlikte Zümrüt Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kurban satış yerini kontrol etti.

Kurban satış yerinde hijyen standartlarını ve hayvan sağlığı kontrollerini denetlediklerini belirten Başkan Kotan, alanın titizlikle denetlendiğini kaydetti. Başkan Kotan, “Vatandaşlarımızın gıda güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle ekip arkadaşlarımızla birlikte kurban satış yerlerimizde sıkı bir denetim gerçekleştirdik. Aynı zamanda kurban satışı gerçekleştiren vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik. Amacımız, hem vatandaşın hem kurban satıcılarının kurban alışverişlerini konforlu bir ortamda yapmaları” diye kaydetti.